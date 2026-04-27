健康網》英格蘭河川驗出「古柯鹼」 研究揭河川污染驚人數據

毒品危害健康、擾亂人心。食農專家韋恩指出，吸食古柯鹼的人，代謝物排出體外，多數污水處理廠根本沒有設計來去除這類物質，它就這樣危害水質；圖為刑事局破獲毒窟的古柯鹼毒品。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕全球水體的監測數據顯示，苯甲醯愛克果寧（古柯鹼代謝物）在水中的平均濃度約為每公升 257奈克，最高峰值可達數千奈克，而且它在水中的殘留比古柯鹼本身更持久、濃度更高。食農專家韋恩指出，多數污水處理廠根本沒有設計來去除這類物質，它就這樣流進河川和湖泊。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，他引述瑞典農業科學大學與澳洲格里菲斯大學的研究團隊，在瑞典最大湖泊之一的韋特恩湖（Lake Vättern）做了一個古柯鹼實驗。

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這個研究讓105條大西洋鮭魚分成3組，分別植入緩釋型古柯鹼、古柯鹼代謝物苯甲醯愛克果寧，以及無藥物的對照組，連續追蹤8週。鮭魚吃了古柯鹼，游泳距離暴增將近2倍。

接觸苯甲醯愛克果寧的鮭魚，有點類似過動的情況，每週游泳距離比對照組多出最高1.9倍，擴散距離遠達12.3公里；接觸古柯鹼本身也有類似效果，但弱一些，效果在實驗後期（第7-8週）最為明顯，正常鮭魚已逐漸穩定下來，藥物組卻還在瘋狂亂游、躁動。

吸毒者排泄後 水流入廢水系統

韋恩表示，古柯鹼代謝物的影響，比古柯鹼本身更強。但問題來了，古柯鹼進入人體後，肝臟會將它快速分解為苯甲醯愛克果寧，而這個代謝物會經由排泄進入廢水系統。

根據英格蘭的廢水分析估計，該國每年消費的古柯鹼高達13.2萬公斤，最終有相當大比例流入水體中，河川污染問題令人擔憂。

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