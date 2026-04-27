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健康網》別再只買橄欖油！ 營養師揭「隱藏版好油」價親民又實用

2026/04/27 06:13

料理油品「百百款」，營養師林俐岑表示，若是以心血管保養來說，當然是以冷壓特級初榨橄欖油為優先選擇，高油酸葵花油可使用在炸物。（資料照）

料理油品「百百款」，營養師林俐岑表示，若是以心血管保養來說，當然是以冷壓特級初榨橄欖油為優先選擇，高油酸葵花油可使用在炸物。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕調理油品「百百款」，營養師林俐岑指出，「高油酸葵花油」是「傳統葵花油」升級版，有獨特氣味，但它味道清淡，不會干擾食材原味，適合各種烹調方式，價位也較橄欖油親民。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，高油酸葵花油的製程與一般種子油相似，但為了確保其高發煙點與穩定性，通常會經過完整的物理壓榨與化學精煉過程。

高油酸葵花油經過去除磷脂質，防止加熱時產生沉澱與發煙，也去除游離脂肪酸，提升油脂穩定度。再利用活性碳或白土吸附色素及氧化殘留物，並在真空高溫下除去揮發性異味物質。

林俐岑表示，高油酸葵花油結合了「橄欖油的營養優勢（高 MUFA）」與「一般精煉油的烹飪便利（高發煙點、無味）」。在臨床營養與日常烹飪中，高油酸葵花油的評價相當不錯，主要原因在於其「脂肪酸比例的優化」。它擁有2大特點：

●脂肪酸組成分析：
傳統葵花油含有較高比例的Omega-6（多元不飽和脂肪酸PUFA），雖然是必需脂肪酸，但過量攝取易引起體內慢性發炎。

至於「高油酸版本」則透過育種技術（非基因改造），將油酸（單元不飽和脂肪酸 MUFA）的含量提升至80%以上，其脂肪酸分佈與橄欖油、苦茶油非常接近。

●主要優點：
1.熱穩定性極佳：由於MUFA的化學性質比 PUFA 穩定，高油酸葵花油的「發煙點」通常可達230°C以上，且不易在高溫下產生自由基或氧化聚合。

2.耐儲存：較不容易氧化酸敗，比起一般植物油有更長的貨架壽命。

3.心血管友善：豐富的單元不飽和脂肪酸有助於調節血脂，降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），同時不影響高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）。

4.風味中性：不同於橄欖油或苦茶油有獨特氣味，它味道清淡，不會干擾食材原味，適合各種烹調方式（包含烘焙與煎炸）。

不過，林俐岑表示，雖然高油酸葵花油的單元不飽和脂肪酸含量和橄欖油相當，但畢竟是精煉油，所以裡面當然也不會有像橄欖油的橄欖多酚。若是以心血管保養來說，當然是以冷壓特級初榨橄欖油為優先選擇；若是平時料理油溫較高的話，像是炸物，可以使用高油酸葵花油，是沒問題。

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