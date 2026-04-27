健康網》番茄加熱後好吸收！ 黑柿、牛番茄差異一次看懂

黑柿番茄酸度較高適合熱炒，番茄富含茄紅素，加熱料理有助人體吸收。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕番茄是不少家庭餐桌常客，大番茄也有不同特性，選錯料理方式可能讓風味打了折扣。農糧署提醒，常見大番茄主要有黑柿番茄與牛番茄兩類，酸甜度、口感與適合做法不同；黑柿番茄適合用來炒蛋，牛番茄適合生食、燉湯。食用大番茄時，多利用加熱方式料理，可讓茄紅素更易被人體吸收。

營養師高敏敏曾於臉書專頁表示，每天吃進去的食物，不只是填飽肚子，也會影響身體不同部位的運作，吃番茄具有保護心臟的益處。

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農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，茄依果實大小及外型可分為大番茄和小番茄兩類，小番茄包含大家熟悉的玉女、聖女及橙蜜香等品種，一般以鮮食為主。大番茄則以黑柿番茄與牛番茄較常見，多作蔬菜使用，除了鮮食以外，更適合入菜。在台灣的市場都可見其蹤跡：

●古早味代表，黑柿番茄

它的特色是皮厚肉較硬，酸度較高，果皮綠色與橘紅色相間，可為料理增添「迷人酸度」，適合用來炒蛋、沾醬，或炒食蔬。

牛番茄皮薄多汁，適合燉湯與做醬；圖為情境照。（圖取自freepik）

●世界都盛行，牛番茄

它的特色是皮薄多汁，滋味酸甜，可為料理增添「濃郁甜味」，適合生食、燉湯，或做醬汁。

除了風味不同，番茄的營養價值也受到料理方式影響。番茄富含茄紅素，加熱與破碎後，更有助茄紅素釋放，加熱也可讓茄紅素更易被人體吸收，因此，熟食不只好吃，也可能讓營養利用率提升。

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