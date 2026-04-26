限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》服攝護腺藥別亂停！ 醫提醒「空包彈」多半可恢復正常
〔健康頻道／綜合報導〕不少男性聽到要服用攝護腺藥物時，最擔心的就是「會不會影響性功能」。好幸福泌尿科診所院長連繼志指出，常用治療攝護腺肥大的主流藥物，多數不會直接造成不舉，但可能出現逆行性射精、俗稱「空包彈」，讓人誤以為性功能變差，若有疑慮不要自行停藥，可再與醫師討論調整用藥。
在泌尿科門診，遇到因排尿不順必須吃攝護腺藥時，「會不會不行」是常見疑問。連繼志在臉書粉專「小鎮鳥與齒醫師の日常」發文分享，目前治療攝護腺肥大最主流的藥物，就是甲型交感神經阻斷劑，其主要的作用是「放鬆攝護腺、膀胱頸和尿道的平滑肌」，讓尿尿變得更寬敞、變得更順暢。
請繼續往下閱讀...
連繼志說明，正因肌肉放鬆了，在射精的瞬間，膀胱頸的「門」關不緊。導致原本應該要被關閉的膀胱頸擋住的精液，被偷偷的是放回去膀胱中的尿液裡，這就稱為「逆行性射精」，或是精液量變得很少。所以，男性在性行為的時依然可感到高潮，只是射不出精液，變成俗稱「乾性高潮」或者「空包彈」。
有些病人服藥後會覺得硬度變差，連繼志進一步表示，可能原因是心因性勃起功能障礙，主要在於發現「空包彈」後，心裡產生壓力導致後續勃起硬度變差。也可能因攝護腺肥大本就常與勃起功能障礙伴隨發生，兩者屬共病關係，不一定是藥物直接造成。部分較早期非選擇性藥物Alpha-blocker，因可能影響血壓，間接影響勃起表現。
連繼志強調，若服藥後出現困擾，最重要的是不要自行停藥。這種「空包彈」的現象是暫時的，只要停藥或者換藥就會恢復正常，精液跟著尿液排出也對身體完全無害。也就是說，排尿順暢與幸福生活，是可以兼顧的。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞