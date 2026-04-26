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健康網》童戴OK鏡2年視力毀了！ 醫1疏忽遭判刑 關鍵原因曝光
〔健康頻道／綜合報導〕過度使用3C產品，不少人眼睛相繼出問題，高雄市醫師公會副秘書長吳政航同時擁有律師資格，他向眼科醫師喊話，「眼科醫療風險糾紛」不少，若想要從事眼科醫學的醫學生要三思而後行。
吳政航在臉書發文分享，單是自己手上的醫療糾紛，眼科有5件，來自最多爭議雖是手術，但他舉一件只是配戴「角膜塑型片」案，也出問題。
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他表示，一位病童至診所就診，準備開始配戴「角膜塑型片」，這看似簡單的看診，卻因眼科醫師未充分說明藥物風險，也未定期測量病童眼壓，以至於2年使用後，孩子罹患青光眼，造成嚴重視力損害，最後法院認定醫師構成業務過失致重傷罪，處有期徒刑6個月，得易科罰金。
根據台大醫師新竹台大分院衛教資料指出，類固醇性青光眼是長期使用類固醇所產生的後遺症之一，可視為隅角開放型青光眼的一種。
長期使用類固醇可能會使眼球的房水排水孔被阻塞，導致房水排出率下降，而使眼壓上升。一旦停止使用類固醇，大部分的病人眼壓可下降至正常範圍，但少數長期使用的病人，仍無法恢復正常，因此，使用類固醇眼藥水必須特別注意下列幾點：
1.有必要使用類固醇才使用，且避免長期使用。
2.一旦使用，必須定期至眼科門診量眼壓。
3.一旦眼壓高，則必須停止使用類固醇，並給予降眼壓藥物。
4.若藥物仍不足以控制，則仍須考慮作小樑切除手術，以控制眼壓。
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