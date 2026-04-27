健康網》長壽不是靠基因決勝！ 哈佛研究揭1飲食模式勝出

哈佛研究指出，健康老化者飲食多以蔬果、全穀、魚類為主，並減少加工食品、含糖飲料與高鹽攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕哈佛一項追蹤超過10萬人、長達30年研究發現，100個人裡只有9人能健康活過70歲，進一步比對飲食習慣發現，這群人共同的飲食特徵不是吃某種神奇食物，而是長期以「多吃蔬菜水果、全穀、堅果豆類與魚類，少吃含糖飲料、加工肉品、高鹽與反式脂肪」AHEI（代替健康飲食指數）為核心的飲食模式。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，哈佛一項最新研究，追蹤超過10萬人長達30年，定義「健康老化」為70歲時同時達到：沒有癌症、沒有第2型糖尿病、沒有心血管疾病、沒有認知退化、身體機能正常。結果符合這個定義的人只有9.3%。

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不是單一食物決勝負 而是整體飲食長期方向

研究團隊比對了8種飲食模式，包括地中海飲食、DASH 降壓飲食、MIND 認知保護飲食、植物性飲食等，最後指出與健康老化關聯最強的是AHEI（代替健康飲食指數）。AHEI 高分者在70歲時維持健康的可能性是低分者的1.86倍，75 歲時差距擴大到2.24倍。

研究第一作者、蒙特婁大學的 Anne-Julie Tessier 說：「沒有所謂唯一正確的健康飲食。每個人可以根據自己的需求調整。健康老化，不需要走極端。」

韋恩說明，AHEI的飲食結構強調「多吃與少吃的方向」：

●加分食物，包括蔬菜、水果（不含果汁）、全穀類、堅果豆類與富含Omega-3的魚類。

●最好避吃的食物，含糖飲料、紅肉與加工肉品、高鈉攝取，與反式脂肪。

韋恩提醒，AHEI不要求戒掉任何食物，也不需要計算卡路里。它的邏輯只有一條：整體飲食的方向，往植物性、低加工、低糖、低鹽靠攏。

韋恩總結，這個結論和近幾年大型流行病學研究的主流一致，想要維持健康不是靠單一食物或成分的效果，而是看飲食品質的整體效應。

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