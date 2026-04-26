健康網》張凌赫鼻炎過敏傳聞瘋傳 醫揭「癢」才是最大關鍵

人氣居高不下的張凌赫被粉絲爆料，罹患過敏性鼻炎。根據東元綜合醫院衛教資料指出，打擊過敏有3招，可讓自己過得更舒適。（翻攝自張凌赫微博）



〔健康頻道／綜合報導〕國民黨主席鄭麗文也是張凌赫的「迷妹」，喊出：「只要讓張凌赫來台灣就好了」成為最近政治花邊新聞。據中國男星張凌赫近身粉絲透露，偶像疑似有鼻子過敏。看來這個季節邀他來台恐怕也不太適合，恐碰上換季鼻炎過敏，最難熬季節。

根據東元綜合醫院衛教資料指出，台灣地處亞熱帶，屬於海島型氣候，終年溫暖潮濕，尤其季節交替，天氣變化大，遇到雨季下個不停，潮濕天氣也容易孳生細菌，長滿塵蟎，讓人防不勝防。感冒、打噴嚏、流鼻水的症狀就開始出現，但很多人卻不知道，原來打噴嚏、流鼻水也可能是過敏性鼻炎的症狀。

請繼續往下閱讀...

據粉絲直擊《逐玉》拍攝現場，這場張凌赫被埋在「雪地」的戲，他因人造雪花過敏情況更嚴重，NG多次。（翻攝愛奇藝）



張凌赫在多次拍戲現場，因下水、人造雪花、淋雨等，發生過敏情況。據粉絲在片場直擊《逐玉》，稱他被埋在雪地裡這一幕吃足了苦頭，滿身的人造雪花讓他不能呼吸，因此NG多次。而這種人造雪是高吸水性樹脂，讓他的眼與鼻非常不舒服。

東元醫院指出，過敏性鼻炎是接觸空氣中過敏原產生的免疫反應，一樣會流鼻水、鼻塞，過敏比較會打噴嚏；和感冒不同的是，過敏可能會有「癢」的症狀，包括鼻子癢、眼睛癢、喉嚨乾燥感。過敏通常較不會有咽喉痛、咳嗽、頭痛、頭暈等「感冒」症狀。時間方面，季節性過敏因過敏原存在就會發生，可能會持續1-3個月，若是全年性過敏就會更久，不太可能一週內就消失。

此外，也常聽說小時候沒過敏，長大卻嚴重過敏。東元醫院指出，人的體質，或是說免疫反應，都可能會隨著年紀而改變；小時候不會對花粉過敏，長大也許就會。另一種可能，也許是現在環境中過敏原比你小時候多得多，因此難以避免，才有「我小時候沒過敏，長大卻嚴重過敏」的感嘆。打擊過敏有3招，讓自己過得更舒適：

●避免：以台灣來說季節性過敏比較常見的是花粉，全年性過敏比較常見的是塵蟎或是灰塵，但這些都很難避免，加上台灣空氣PM2.5指數居高不下，這些都是造成過敏的原因之一。戴口罩可避免一些過敏原以及冷空氣造成流鼻水打噴嚏的症狀。

●治療：一般會使用類固醇噴劑，再加上口服的抗組織胺，現在的抗組織胺都是屬於長效的，並減少服用次數，也解決舊型藥物嗜睡的問題，另外，噴劑雖然是類固醇，但劑量偏低，依照醫師的劑量做使用，通常不會有全身副作用，藥物療程的療程大約是一個月至數個月不等。

●手術：如果藥物治療3個月無效，也對生活品質造成影響，或是已經有慢性肥厚性鼻炎，則可以考慮手術。

不過，張凌赫有過敏性鼻炎並未獲官方證實，他也有可能只是偶而打噴嚏、流鼻水，但這不一定是過敏，可能來自於「溫差反應」，短時間鼻腔過冷或過熱，粉絲不必過度擔心！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法