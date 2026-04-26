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落實在地善終 健保今年提升安寧照護給付最高3成

2026/04/26 13:11

衛福部長石崇良表示，衛福部今年起對安寧照護採取論質計酬做法。（記者林志怡攝）

衛福部長石崇良表示，衛福部今年起對安寧照護採取論質計酬做法。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣的生命品質評比位居亞洲第一、世界第三，但近期仍有倡議希望推動安樂死，且各界持續討論「斷食善終」等做法。衛福部長石崇良表示，衛福部今年起對安寧照護採取論質計酬做法，針對參與計劃的醫療院所，依據評比結果給予10%至30%的給付加成，並要求加成的60%以上需回饋給服務團隊。

石崇良指出，安樂死等討論代表仍有民眾無法透過現有制度達成「尊嚴善終」，而現行安寧照護可分為意願表達、安寧服務品質、安寧執行方式等議題，其中目前已建立「病人自主權利保障法（病主法）」，民眾經預立醫療照護諮商（ACP）後，可簽署預立醫療決定書（AD）。

衛福部統計，我國計1萬3505人完成預立醫療註記。石崇良指出，健保自2024年起給付住院中患者ACP，並自去年5月起，擴大提供65歲以上重大傷病、家醫計劃中有多重慢性病患門診ACP給付，但截至今年2月，僅1900餘人次申報，距離原預估的180萬人有相當距離。

此外，石崇良指出，過去健保一年約提供10萬人次安寧服務，其中約65%的癌症患者在死亡前1年曾進入安寧照護，但就整體來看，僅有35%的患者在死亡前1年曾進入安寧照護，另安寧照護形式方面，以安寧共照佔比7成多最高，另有近2成爲住院安寧，其餘2成多為居家安寧。

石崇良說，目前全台僅600多家醫療院所取得居家安寧資格，為落實「在地終老」，提升居家安寧比例，健保提高訪視費用，並改採論質計酬做法，今年起將參與計畫的100家醫療院所分為良、優、特優等3個等級，提供10%、20%、30%的給付加成，並要求加成的60%以上需回饋給從事居家安寧醫療的團隊人員。

另石崇良提到，安寧照護的執行方面，近年來各界討論的斷食善終等做法存在倫理議題，如何透過專業協助、家人陪伴參與，讓末期患者能夠積極圓滿生命，在自主意願下走完人生最後一哩路，而非處於只能等死的無奈，是未來需要相關專業團體持續努力的目標。

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