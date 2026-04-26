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健康網》天后黃鶯鶯曝越來越早醒 醫揭7招助一夜好眠

2026/04/26 12:08

歌壇天后黃鶯鶯今年74歲，近期她在臉書分享最近比以前更早入睡，而醒來的時間，也一天比一天更早。（圖取自黃鶯鶯臉書）

歌壇天后黃鶯鶯今年74歲，近期她在臉書分享最近比以前更早入睡，而醒來的時間，也一天比一天更早。（圖取自黃鶯鶯臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕歌壇天后黃鶯鶯今年74歲，她喜歡透過臉書與粉絲互動，近期她在臉書分享：「最近比以前更早入睡，而醒來的時間，也一天比一天更早。」事實上，現代人都想追求優質的睡眠，因為生理節律關係到整體健康，根據三軍總醫院衛教資料指出，在就寢前清淡的點心有助於熟睡，必須避免大餐，接近睡覺前吃太飽，會干擾入睡及維持睡眠的能力，不妨攝取牛奶等。同時，避免就寢前6小時內激烈運動，運動量如果很接近睡覺時間易擾亂睡眠。

黃鶯鶯發文透露最近比以前更早入睡，而醒來的時間，卻是一天比一天還早。她說道，清晨五點的光，很淡。不像白天那樣理直氣壯，它只是慢慢地，沿著窗邊、牆角、桌面，悄悄落下。「於是我開始學著，如何把這兩個小時，還給自己。」

現代人都希望保持有品質的睡眠品質，三軍總醫院衛教資料提供以下7方法，讓民眾參考：

●在就寢前4-6小時內，避免服，例如，咖啡、茶、可樂，咖啡因會刺激大腦並干擾睡眠。

●在接近就寢前或夜間，避免使用尼古丁，尼古丁是另一種會干擾睡眠的刺激性物質。

●在就寢前4-6小時內，不要喝含酒精成份的飲料。對於失眠者，睡前1杯小酒會造成在半夜時醒來、作惡夢，與清早醒來的頭痛。

●在就寢前清淡的點心有助於熟睡，但避免大餐，接近睡覺前吃得很飽，會干擾入睡及維持睡眠的能力。睡前清淡的點心可促進睡眠，尤其是牛奶及其它含促進睡眠的天然物質色氨基酸的乳製品，與睡前點心一樣好。

●在就寢前6小時內，避免激烈運動。運動對睡眠的好處，取決於運動的時機及你整體的健康。

身體狀況不錯的人，應避免在就寢前6小時內運動。運動量如果很接近睡覺時間則會擾亂睡眠。相反地，在白天太少運動及有限的活動量，會導致在夜間無法入睡 。

●將燈光、噪音減到最低程度，並維持適當室溫。

●減少在床上清醒的時間。試著只在想睡的時候才去睡。如果無法入睡或維持睡眠，請離開臥室，並在其他地方從事安靜的活動。不要讓你自己在臥室之外的其它地方睡覺，只在想睡的時候，才回到床上睡覺。不在臥室觀看電視或看書。

三總提醒民眾，維持規律的起床時間，即使在休假或週末的時候也一樣，避免假日晚起。另外還要避免在白天小睡，假如無法克服白天的睡意，可將小睡的時間限制在一次少於1小時小睡，並且不可晚於下午3點鐘。

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