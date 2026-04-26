嘉市嚴防登革熱孳生源 4月起開罰

嘉市衛生局製作孳生登革熱病媒蚊模型，提醒民眾防疫。（資料照）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕天氣變熱，晴雨不定，環境容易孳生登革熱病媒蚊。嘉義市為防止登革熱疫情發生及擴散，自4月21日起公告民眾未能配合登革熱防疫工作，清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓）者，可依傳染病防治法第70條第1項規定，處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

市府表示，此次公告內容為預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症疫情發生及擴散，公、私場所之所有人、管理人或使用人應主動清除登革熱病媒蚊孳生源，經查獲孳生源，將依傳染病防治法逕行舉發，處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之；屆期仍未完成改善情節重大者，必要時，得命其停工或停業。

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市府衛生局說，全國截至今年4月23日累計登革熱確診病例達47例，皆為境外移入。今年以來嘉市登革熱雖無確定病例，但隨著雨季即將到來，提醒民眾注意登革熱疫情風險，落實巡、倒、清、刷，「巡」就是巡視周圍環境；「倒」就是倒掉積水容器；「清」就是清除廢棄容器；「刷」就是刷洗容器內壁清除蟲卵，只要大家做好孳生源清除，就可以阻斷登革熱病毒的傳播。

衛生局呼籲，民眾若發現疑似登革熱相關症狀，如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等，應儘速就醫並告知旅遊史及活動史，以爭取防治的黃金時間。嘉市共有40家登革熱快篩醫療合作院所，相關資訊可上衛生局網站查詢。

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