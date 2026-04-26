30歲男輕忽症狀險喪命 桃園醫院示警流感重症潛在危機

桃園醫院表示，為降低感染與重症風險，醫療團隊提出3大防護重點，包括積極接種流感疫苗、落實正確洗手步驟「內外夾弓大立腕」，以及維持規律作息與均衡飲食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕1名30歲男子日前出現咳嗽與發燒，原以為只是普通感冒，睡一覺就會好，未即時就醫，豈料數日內病情急轉直下，併發嚴重肺炎與呼吸衰竭，送醫時已需緊急插管搶救，所幸在衛福部桃園醫院醫療團隊全力救治後逐步穩定，此案例凸顯流感重症的潛在危機，桃園醫院提醒，近期氣溫劇烈變化，流感疫情持續處於高峰，民眾若輕忽初期症狀，恐在短時間內急速惡化。

桃園醫院內科加護病房副護理長呂怡姍回憶照護過程表示，重症患者的病情變化極快，護理人員需24小時密切監測血氧與生命徵象，隨時應對突發狀況，當看到年輕患者因一時輕忽而陷入與死神搏鬥的險境，對醫療人員而言既心疼也警醒，而近期加護病房中，不乏因誤將流感當作一般感冒處理而延誤就醫的案例，往往在短時間內迅速惡化，增加治療難度。

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桃園醫院加護病房主任陳美音提醒，流感併發重症的進程相當迅速，尤其當出現呼吸急促、血氧下降等症狀時，代表病況可能已惡化，務必立即就醫，呼籲民眾不應因年輕或平時健康良好而掉以輕心，流感病毒對任何年齡層皆可能造成嚴重影響。

桃園醫院表示，為降低感染與重症風險，醫療團隊提出3大防護重點，包括積極接種流感疫苗、落實正確洗手步驟「內外夾弓大立腕」，以及維持規律作息與均衡飲食，以提升自身免疫力。

此外，民眾在居家觀察期間，若出現呼吸困難、胸痛、意識不清、神智混亂，或痰中帶血、出現黃綠色濃痰等警訊，極可能已轉為重症，應立即送往大醫院急診治療，避免延誤黃金救治時機，尤其長者、幼兒及慢性病患者屬流感重症高風險族群，若能在發病後48小時內經醫師評估並使用抗病毒藥物，可大幅降低重症發生率。

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