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雲林行動急診室2-2》8個月苦訓換回一口氣 消防員：救回的不只一人是整個家庭

2026/04/26 09:59

大埤消防分隊員方雅韻說，學得越多，越有能力在關鍵時刻救人。（記者黃淑莉攝）

大埤消防分隊員方雅韻說，學得越多，越有能力在關鍵時刻救人。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林專題報導〕在與死神競速的第一線，時間往往以秒計算。雲林縣推動高級救護員訓練，讓消防員不再只是「送醫」，而能在現場即刻處置，為生命搶回關鍵時機，2名結訓消防員方雅韻、蔡睿青說，遇救護案件更有信心，救回的不只一條人命，而是整個家庭。

從軍中退伍後考上消防員的方雅韻，服務8年，她指出，過去出勤看到患者狀況，「知道可以做，卻不能做」常感無力，例如低血糖患者已意識模糊，一般僅能給糖粉，知道只要給藥就能甦醒，卻受限於規定無法進一步給藥，只能焦急送醫，多一個處置可能就少一分傷害，知道縣府要自辦高級救護員訓練第一時間就報名。

方雅韻表示，8個月高壓課程壓力不小，結訓後實際在工作現場更有自信，2年來處置過低血糖昏迷的長者，即時給藥讓患者甦醒，也遇到OHCA到院前心肺功能停止個案，施打強心針後成功恢復自主呼吸，還有處理手部遭機械捲入的工人，除止血帶外再給止血藥劑，降低失血量，為後續治療爭取時間。

方雅韻說，每個個案都是老師，救護經驗累積，學得越多，越有能力在關鍵時刻救人。
投入消防逾20年的蔡睿青笑說，課程「真的很硬」，以他這個年紀去上很吃力，尤其醫學理論課濃縮在3個月內上完，知識量很大，下課得花時間背，不過結訓2年來，成功搶救多起OHCA個案，辛苦8個月很值得，甚至救的不只是一個人，是整個家庭。

六合分隊員蔡睿青說，課程很「硬」但8個月很值得，緊急救護救的不只是一個人，是整個家庭。（記者黃淑莉攝）

六合分隊員蔡睿青說，課程很「硬」但8個月很值得，緊急救護救的不只是一個人，是整個家庭。（記者黃淑莉攝）

蔡睿青指出，最難忘的是一名年輕媽媽，因氣喘發作在車內昏迷，3名年幼孩子報警求助。他到場立即給藥讓患者恢復呼吸，但送醫途中又突然惡化，他在救護車上緊急插管，送醫治療後平安出院。

蔡睿青強調，急救是一條不能中斷的生命鏈。從民眾即時報案，到現場高品質CPR，再到消防員進階處置，每一環都關鍵。特別是OHCA患者，腦部缺氧4至5分鐘即可能造成不可逆傷害，時間就是生機。

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