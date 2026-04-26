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健康網》營養師公開「3分鐘醒腦超速早餐」 不再早上10點就「斷電」

2026/04/26 07:16

健康網》營養師公開「3分鐘醒腦超速早餐」 不再早上10點就「斷電」

無糖豆漿＋超商茶葉蛋，營養師張馨方指出，這類早餐省時又有營養。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕早上起床總是想再多睡10分鐘。營養師張馨方指出，最常見的場景，隨手在路邊抓了三明治配奶茶當開場，但是這不只是在餵食大腦，更是在啟動一場「能量斷電倒數」。

張馨方在臉書專頁「ViVi營養生活話」發文分享，三明治配奶茶的組合，往往在早晨10點就準時熄火，換來滿腦子的恍神與空虛感。

張馨方分享，3分鐘「超商平衡餐」省時又有營養：

●澱粉擔當：冷凍地瓜直接從冷凍庫拿出一顆，退冰就能直接吃，或是放進微波爐1分鐘，地瓜是絕佳的原型澱粉，纖維質能穩住血糖。

●蛋白擔當：常溫無糖豆漿＋超商茶葉蛋，這類鋁箔包豆漿不用冷藏、隨取隨喝，再搭配一顆茶葉蛋，雙重蛋白質來源，讓身體代謝從早晨就開始運作。

●營養加分：一小包原味堅果，堅果裡的好油能幫助抗發炎，還能讓早餐的香氣更提升。

或者是可以備好無糖優格，張馨方建議，配上多種穀物粉、黑芝麻粉、亞麻仁籽粉，再加上「大豆卵磷脂」幫大腦開機，也可以加上一匙燕麥片，增加咀嚼感。有預先煮好的紅豆、綠豆、黑豆、薏仁與蓮子，這一碗絕對營養滿分。

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