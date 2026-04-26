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健康網》越喝越虛冷！ 日本營養師：這3種咖啡習慣恐害更年期惡化

2026/04/26 06:11

冰咖啡、傍晚咖啡、加糖咖啡，日本營養師下山千春建議，更年期的人別碰、別喝，安穩度過這個時期；圖為情境照。（圖取自freepik）

冰咖啡、傍晚咖啡、加糖咖啡，日本營養師下山千春建議，更年期的人別碰、別喝，安穩度過這個時期；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冰咖啡、傍晚咖啡、加糖咖啡，日本營養師下山千春（しもやまちはる，譯音）表示，這三種喝法正在讓更年期的冷症惡化。

食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，很多人習慣下午來一杯冰咖啡提神。韋恩引述下山千春表示，她整理3種最常見、卻最容易被忽略的咖啡NG喝法：

●喝冰咖啡：
咖啡因本身有血管收縮作用，會讓末梢血流減慢，手腳更難暖起來。再加上冰塊，等於從外部直接降溫，雙重夾擊。

●傍晚之後喝咖啡：
咖啡因讓交感神經持續亢奮，睡眠品質下降，自律神經跟著紊亂，冷症就更難控制。更年期本來就是自律神經最脆弱的時期，這個時段的一杯咖啡，影響比平常大得多。

●加大量白糖：
白糖造成的血糖劇烈波動會衝擊自律神經，讓體溫調節更不穩定。

韋恩指出，進入更年期之後，女性荷爾蒙下降，體溫調節本來就比以前弱。這三種喝法，等於在本來就快熄的火上再潑冷水。下山千春建議，熱的、黑的、白天喝、一天不超過4杯，若能換成低咖啡因版本更好。

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