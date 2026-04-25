健康網》肚臍也會長癌！ 女星阿樂曝得罕病「臍尿管腫瘤」 人生變黑白

女星阿樂罹患一種罕病─「臍尿管腫瘤」，泌尿外科醫師魏浩然指出，是因為「臍尿管遺留」受感染病變所致。（取自阿樂IG）

〔健康頻道／綜合報導〕30歲藝人阿樂被診斷出長了罕見的「臍尿管腫瘤」，她曾表示，2個月內生理期來了6次，導致嚴重水腫及容貌焦慮。

泌尿外科醫師魏浩然在中大醫院臉書專頁「CUHK Medical Centre」發文分享，「臍尿管腫瘤」是因為「臍尿管遺留」，男性稍多於女性。成年人較多是在30至60歲階段，因有病徵出現而確診。成人「臍尿管遺留」的臨床症狀，會以3類情況出現：

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●感染：

由於臍尿管沒閉合，細菌有機會經過肚臍進入並滋生，因而產生感染風險。患者會感到下腹部疼痛、腹部腫塊、臍部紅腫或有分泌物，甚至會出現嚴重膿腫。由於「臍尿管遺留」的因素存在，令感染情況不久之後再度復發。

●臍尿管囊腫（Urachal Cyst）：

部分患者從來沒出現症狀，只是因其他原因接受影像檢查（如電腦掃描）時，無意間發現在臍尿管的位置出現水囊。

●臍尿管癌（Urachal Carcinoma）：

發生率低，佔膀胱癌患者中少於1%，發生於臍尿管連接膀胱頂端部分，主要是受到長年累月的炎症、尿液刺激、反覆感染所引致。

阿樂很信命理，很多命理老師都說她流年不利，這兩年可能會遇到「死劫」，尤其在她確診「臍尿管腫瘤」，醫師在她面前翻資料，還說這腫瘤可能會變成惡性的，「我的眼前，突然出現人生走馬燈」，她還認為，自己的子宮肌瘤似乎也在找她麻煩，更是悲從中來。

不過，中大醫院指出，無症狀患者可考慮保守觀察，對於出現感染的患者，需要服用抗生素控制，甚至以引流處理。若症狀復發，便要考慮徹底手術切除臍尿管，包括切除「臍尿管遺留」，過程中亦會把肚臍移除，部分病例需連同膀胱頂端一併切除，以防止病灶殘留及降低惡性轉化風險。

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