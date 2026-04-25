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健康 > 名人健康事

健康網》袁小迪掛病號 龍千玉CP破局 醫示警常見5大誘因

2026/04/25 20:14

台語男歌手袁小迪因聲帶瘜肉進行手術，休養中，向龍千玉掛病號。根據基隆醫院衛教資料指出，術後還要進行矯正發聲習慣。（資料照）

台語男歌手袁小迪因聲帶瘜肉進行手術，休養中，向龍千玉掛病號。根據基隆醫院衛教資料指出，術後還要進行矯正發聲習慣。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台語歌手龍千玉準備舉辦《男人情女人心演唱會》，原本邀請袁小迪同台合唱， 卻因他的喉嚨瘜肉開刀，只好忍痛另外再選「最佳對唱CP」表演。

根據基隆醫院衛教資料指出，常見的聲音沙啞，屬於聲音異常的一種，也是聲帶瘜肉患者的主要徵候，而發生聲帶瘜肉的基本原因大部分是聲音的濫用與誤用造成。

袁小迪因喉嚨長瘜肉緊急安排開刀，目前恢復情況良好，聲音已逐漸恢復。他希望，龍千玉的演唱會能夠加唱，再擔任她的嘉賓。

基隆醫院表示，聲帶瘜肉是喉部常見的疾病，常因上呼吸道的感染、長期抽菸、喝酒等使聲帶上的血管變得脆弱，此時如果再大聲喧嘩喊叫，就容易使聲帶長出瘜肉，它會影響聲帶的閉合與震動，造成聲音沙啞。聲帶瘜肉在外觀上為紅色或白色，聲帶瘜肉常和聲帶濫用有關，也與以下狀況脫不了關係，像是過敏、飲酒過度、抽菸過度、上呼吸道感染、胃酸逆流等。因素最常見的症狀：

●沙啞：粗糙的嘎聲。
●嘶啞：聲音聽起來氣息很重。
●複聲：病人在發聲的時候，會發出兩種不同的音調。
●破嗓：非預期性且無法控制出現的音調，像是突然升高或降低的音調出現的狀況。

聲帶瘜肉發生的初期，或是小的聲帶瘜肉，可以先用音聲的療法訓練並矯正不良的發聲的習慣。這方面的治療並不是在短時間內就能見其效果，通常要2-6個月的時間，音質才會有明顯的進步。除了能矯正發聲習慣之外，音聲治療重要的目的還包含改善因聲帶瘜肉引起的音聲異常，如複聲、突然破嗓、嘶啞、氣息聲等症狀。音聲治療還可預防聲帶瘜肉的再度復發。

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