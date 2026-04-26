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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》5大地雷小吃 醫：這幾樣「吃越多腎越慘」

2026/04/26 11:36

台灣小吃隱藏危險，洪永祥診所院長洪永祥醫師眼裡，有5大類是磷酸鹽的集大成，超傷腎。（資料照）

台灣小吃隱藏危險，洪永祥診所院長洪永祥醫師眼裡，有5大類是磷酸鹽的集大成，超傷腎。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕最愛的小吃，在洪永祥診所院長洪永祥醫師眼裡，有5大類是磷酸鹽的集大成。他呼籲，巧用5法，才能守護住自己的雙腎。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，很多人都知道要「高鈉飲食傷腎、傷血管」生活周邊有一種合法可以添加，名列食品添加物排行榜第一名的狠角色，它對身體腎臟血管的傷害比鈉更隱形、更難察覺卻無所不在，你今天應該也吃進去不少而不自知，那就是腎臟殺手─磷酸鹽。他點名台灣小吃的「磷酸鹽」超驚人：

●魚漿類製品：甜不辣、黑輪、貢丸：
預估磷含量：150-250mg/每100g
這是磷酸鹽最高的重災區。為了讓魚漿在滾燙的熱湯中久煮不爛，且維持驚人的彈牙感（Q度），添加磷酸鹽是業界必備的保水劑。而甜不辣湯，其實就是磷酸鹽精華液。

●嫩化肉羹與現炸排骨：
預估磷含量：180-300mg/每100g
夜市的肉羹喝起來肉質特別滑嫩，那是有很多店家會使用「嫩精」或保水劑處理肉塊，其中就含有大量磷酸鹽。這能讓乾柴的瘦肉變得滑順，卻讓你的腎臟負擔爆表。

●蓬鬆酥脆的炸物：地瓜球、鹹酥雞（裹粉）
預估磷含量：100-200mg/每100g地瓜球
要能「久放不縮、口感酥脆」，或鹹酥雞的裹粉要能長時間維持硬挺，部分炸物粉中會加入磷酸鹽作為膨鬆劑。這比單純的油脂更傷血管，因為它直接參與了血管鈣化的過程。

●久煮不糊的麵食：黃麵、意麵
預估磷含量：80-150mg/每100g
很多老牌麵攤的黃麵，即便在外帶盒裡悶了20分鐘依然有嚼勁，這通常是為了加強麵筋強度而加入了磷酸鹽，讓麵條不輕易斷裂化開。這對於愛吃乾麵配滷味的民眾來說，是極大的隱患。

●勾芡濃湯類：酸辣湯、牛排館濃湯
預估磷含量：50-100mg/ 每碗（200ml）
為了讓湯頭看起來有質感的稠度，除了太白粉勾芡，許多調味粉包（如柴魚粉、大骨粉）與穩定劑都含有磷酸鹽，這能避免久放後產生「反水」現象（湯變稀）。每一口濃郁的湯頭，可能都在消耗你的腎功能。

洪永祥指出，磷酸鹽會讓血管變硬，血磷濃度升高與慢性腎臟病患者的死亡風險顯著相關，超過一半的包裝與加工食品含有磷添加物，這是一個被嚴重低估的飲食危機。

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