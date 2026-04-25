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健康網》醫：4歲童前額葉未完成 被疑「暴力」請這樣回

2026/04/25 21:45

健康網》醫：4歲童前額葉未完成 被疑「暴力」請這樣回

婦產科醫師蘇怡寧表示，叫4歲小孩控制情緒，跟叫貓不要踢翻水杯，難度差不多。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年有關兒童情緒的問題廣受討論，不少成天與孩子共處的家長，對於孩子的變化總是很敏感。婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，近日有網友詢問，自己4歲的孩子因為一生氣便會大哭，有時會打人，被長輩質疑有「暴力傾向」，他認為：4歲多的小孩，「前額葉」這個「負責踩煞車忍一下想想後果」的腦區，要到 25 歲左右才會真正長好。

蘇怡寧表示，叫一個4歲小孩控制情緒，跟叫一隻小貓不要踢翻你的水杯，難度差不多。一生氣就大哭會動手，在這個年紀是發展中的正常現象，不是什麼暴力傾向。他們不是壞，是還沒學會怎麼講、怎麼忍、怎麼在不爽的時候不出手。

蘇怡寧表示，這些東西要教、要練、需要時間。真正該擔心的，從來不是小孩會生氣會哭會打人，而是沒有人好好陪他學怎麼處理這些情緒。所以，下次再有人說小孩有暴力傾向，可以微笑回他，謝謝關心他還在學。

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