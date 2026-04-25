健康網》女警產後血崩釀嬰腦損 醫解析關鍵救命術

搶救女警官陳芊雯女娃娃「安安」，根據成大醫院小兒經神科衛教資料指出，依嚴重度分級成輕度、中度及重度病患。此嚴重度的分級是醫師用來決定下一步治療策略；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕台北市政府警察局中正第一分局的優秀女警官陳芊雯年僅36歲，生產發生血崩，導致女娃「安安」腦損，目前仍在新生兒加護病房（NICU）與死神搏鬥。

根據東元綜合醫院衛教資料指出，臨床上需在出生後6小時內啟動治療，將新生兒核心體溫控制於約33-34°C，持續72小時後再緩慢回溫。治療方式可採全身降溫或選擇性頭部降溫，並需在新生兒加護病房中，密切監測心跳、血壓、血糖、凝血功能及腦部活動等生理指標，以確保治療安全。

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根據陳芊雯家屬對外說明，安安出生時心跳一度停止，經搶救後雖恢復心跳，但因長期缺氧（HIE，缺氧缺血性腦病變）造成腦部嚴重受損，目前仍在新生兒加護病房（NICU）與死神搏鬥。

成大醫院小兒經神科衛教資料指出，周產期窒息會讓胎兒發生缺氧和缺血兩種情況而造成進一步器官的傷害，所以發生周產期窒息後存活下來的足月新生兒中，約有千分之1到2可能有周產期窒息性的腦病變。

並依周產期窒息性腦病變的嚴重度，其嚴重度端看缺氧和缺血情況的輕重與持續的時間。在輕度的缺氧時，腦細胞會受到暫時的抑制，一段時間後可恢復正常，倘若缺氧窒息的情形加重並持續，則會因腦神經細胞壞死，產生永久的神經學後遺症，可能會造成肢體、視覺、聽覺、感覺、智力功能上的障礙、癲癇、或腦性麻痺等腦部傷害後遺症。

窒息性腦病變分級 作為醫療策略依據

窒息性腦病變的有無與嚴重度。依嚴重度分級成輕度、中度及重度病患。此嚴重度的分級是醫師用來決定下一步是否施行低溫治療和預估神經預後的重要依據。

當新生兒發生周產期窒息腦病變後，預估神經後遺症的可能發生機率，能進一步及早安排追蹤與介入治療。臨床上，除了出生時周產期窒息性腦病變嚴重度的臨床分級能初步預估神經預後之外，文獻報導低溫治療後出生第5-7天的腦波變化與核磁共振影像結果可以進一步早期預估兒童期的神經運動與認知功能預後。

東元醫院指出，多項國際隨機對照試驗與系統性回顧一致指出，與未接受降溫治療的標準照護相比，低溫治療能明顯降低「死亡或中重度神經發展障礙」的發生風險。 更重要的是，這樣的保護效果並非僅限於嬰兒期，追蹤至學齡期仍可觀察到在死亡率、認知功能及行為發展上的長期益處。

不過，當寶寶在出生前後遭遇缺氧或腦部血流不足，可能引發「新生兒缺氧缺血性腦病變」（Hypoxic-Ischemic Encephalopathy, HIE），這是造成新生兒死亡及日後腦性麻痺、認知或學習困難的重要原因之一。

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