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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》孕期燥熱有解 中醫5大調理方向

2026/04/26 14:01

中醫師周宗翰建議，早餐吃一碗小米南瓜粥，溫和健脾又能穩定孕期腸胃不適。示意圖。（圖取自shutterstock）

中醫師周宗翰建議，早餐吃一碗小米南瓜粥，溫和健脾又能穩定孕期腸胃不適。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」表示，不少正在等待「卸貨」生產的孕婦，明明沒有發燒，卻一直覺得身體裡有團火？甚至感到口乾想喝水、喉嚨容易乾癢、情緒特別容易煩躁。

中醫認為，孕期母體大量氣血下行滋養胞胎，陰血持續被調用，若補充跟不上消耗，便容易形成「陰虛火旺」的狀態：陰液不足，虛火就沒有東西可以制衡，自然往上竄、往外散。周宗翰認為，中醫調理孕期燥熱，核心不在於「吃退火食物把火壓下去」，而在於滋養陰液、讓身體有足夠的水分與血液來穩定虛火。

中醫師推薦孕期燥熱「五類食物調理方向」

滋陰養血類：補足陰液，從根本降虛火 陰液不足才是燥熱的根源，補陰才能真正讓火有所歸。

推薦食物：桑椹、黑芝麻、白木耳、山藥、豆腐、豬皮、烏骨雞。白木耳蓮子湯、山藥排骨湯，都是孕期溫和滋陰的好選擇。

清熱潤燥類：溫和清內熱，不傷脾胃 孕期不宜用大寒食物強行退火，應選擇性質平和偏涼、能清熱而不傷胎的食物。

推薦食物：蓮藕、百合、雪梨、枸杞葉、綠豆（少量）、冬瓜。苦瓜、西瓜、薏仁性質偏寒，孕期建議少量或避免，以免寒涼傷及胎氣。

養肝疏鬱類：情緒引動的燥熱，從肝調起 肝氣一疏，鬱火自然有出路，燥熱與煩躁感都能跟著緩解。

推薦食物：玫瑰花茶（少量）、菊花茶、芹菜、番茄、檸檬水。睡前一杯溫熱菊花枸杞茶，能同時養肝明目、緩解燥熱與眼睛乾澀。

健脾養胃類：脾胃顧好，滋陰食物才吸收得了 再好的滋陰食物，脾胃運化不好就吸收不進去，甚至反而增加濕滯。

推薦食物：小米粥、南瓜、蓮子、紅棗（少量）、山藥。早餐一碗小米南瓜粥，溫和健脾又能穩定孕期腸胃不適。

充足水分補充：孕期水分需求本就比平時高，燥熱時更要主動補充。建議溫開水或溫熱的花草茶為主，避免冰飲、含糖飲料與過量咖啡因。每天至少2000ml溫熱水分，是孕期滋陰潤燥最簡單也最重要的一步。

中醫調理孕期燥熱，重點不是猛吃退火食物。如果只是一直吃寒涼食物強行壓火，但陰液虛損的根本沒有補回來，燥熱很容易反覆出現，甚至傷及脾胃讓孕期不適雪上加霜。

健康網》孕期燥熱有解 中醫5大調理方向

不少孕婦常覺得身體裡有團火，中醫師周宗翰提出調理方向。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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