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健康網》想生髮別吃生蛋 醫：先釐清是哪類「掉髮」
〔健康頻道／綜合報導〕DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓在臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」表示，不少人詢問：「醫師，網路上說多吃雞蛋能生髮，是真的嗎？」甚至有男性告訴他，自己每天早上吞三顆生雞蛋，髮際線是不是很快就能「校正回歸」？
我聽了只能先幫他的腸胃捏一把冷汗：「大哥，你這樣吃，頭髮沒長出來，可能先掉光喔！」
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柯博桓表示，臨床上我們確實知道，雞蛋含有頭髮生長需要的兩大關鍵：
優質蛋白質：頭髮 90% 是角蛋白，蛋白質就是蓋房子的磚頭。
生物素（Biotin）：這在蛋黃裡非常豐富，是維持毛囊健康的維他命。
但是，為什麼有人反而越吃越掉髮？ 柯博桓表示，不是雞蛋沒營養，而是「吃法」出了問題，常見的原因有：
「生吃」是生髮大忌 ：生蛋白裡有一種物質叫「抗生物素蛋白」，它會像強力膠一樣黏住你身體裡的生物素，讓腸道完全吸不到營養。所以如果你習慣「喝生蛋」，反而會造成生物素吸收變差，導致生髮效果不佳。
雞蛋救不了遺傳基因：如果你的掉髮本質是「雄性禿」，那是荷爾蒙（二氫睪固酮DHT）在攻擊毛囊。這就像地基在塌陷，你卻一直在頂樓補漆，營養補再多，也擋不住基因的力量。
營養不均的假象：頭髮生長需要的是「綜合戰力」，除了蛋，鐵、鋅、維生素 D 缺一不可。
若有掉髮困擾，需要先釐清：你的毛囊到底處在什麼狀態？
一、確認掉髮的本質：是屬於營養不均引起的「休止期落髮」，還是基因導致的「雄性禿毛囊萎縮」？這兩者的處理邏輯完全不同。
二、評估毛囊的「本錢」：如果毛囊已經萎縮、見光，吃再多雞蛋也沒辦法讓它「起死回生」。
三、建立正確的衛教觀念：營養補充是「輔助」，它能讓現有的頭髮變粗、變健康，但沒辦法解決遺傳性的落髮問題。
那實際該怎麼做？柯博桓表示需做到下列事項。
●雞蛋一定要煮熟，生物素才能被乖乖吸收。
●調整飲食結構，蛋白質、鐵、鋅要均衡，別只盯著蛋吃。
●找出真正的真兇，如果是雄性禿，請交給專業藥物或植髮評估。
●與其每天狂吞雞蛋，不如先搞清楚你的毛囊發生了什麼事。
●把節奏調好，補充營養，但不代表要盲目跟風。
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