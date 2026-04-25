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健康網》醫：懷孕36週才要驗GBS乙型鏈球菌 不建議早驗

2026/04/25 17:13

健康網》醫：懷孕36週才要驗GBS乙型鏈球菌 不建議早驗

婦產科醫師蘇怡寧常被問為什麼一定要到36週才需要驗GBS乙型鏈球菌，對此他有詳細說明。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕經常有孕婦困惑，一定要懷孕36週才能驗GBS乙型鏈球菌，能不能提早驗呢？婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，他經常被問為什麼一定要到36週才需要驗，早點驗不好嗎？蘇怡寧強調，因為36週驗的結果才有參考價值；20週這個時間點驗真的不太需要。

GBS對媽媽來說通常不是問題，它本來就可以出現在健康女性的陰道裡，不是外來入侵者，也不一定會造成任何症狀。但我們之所以特別在乎它，是因為寶寶經過產道出生的時候，有機會直接接觸到這隻細菌。

對新生兒來說，這個接觸可能造成嚴重的感染，所以GBS的篩檢從來就不是為了保護媽媽，而是為了保護即將通過產道的寶寶。正因為如此，篩檢的時機就非常關鍵。

根據國際指引，GBS篩檢的黃金時機是妊娠36到37週，這個時間點驗出來的結果。才能真正反映你分娩當下產道裡有沒有菌，太早驗就像考試前三個月做模擬考，考完什麼都會忘光，成績根本沒有參考價值。

GBS的存在本來就是動態短暫的，現在有不代表生產時還有，現在沒有也不代表生產時一定安全。這就是為什麼過早篩檢，無法作為分娩風險評估的依據。

那20週驗出來到底有沒有意義？蘇怡寧表示，如果只是為了篩檢，意義不大，結果無法反應你生產時的狀況。如果你本來就有症狀，比如黃色分泌物，那這就不是篩檢，而是針對症狀的診斷性檢查。

但驗出GBS陽性不等於GBS就是你陰道感染的兇手。異常分泌物的原因很多，細菌性陰道炎念珠菌滴蟲等等，GBS只是其中一個可能的嫌疑人，還不是最常見的。驗出GBS陽性加上有症狀，兩件事同時發生不等於因果關係，需要臨床判斷排除其他原因，才能說這個症狀是GBS造成。

把兩件事分開來看，很多人一聽到要吃抗生素就開始擔心寶寶，但其實這裡有兩件完全不同的事被混在一起了。治療現在的感染，是為了處理你當下的症狀和問題；預防寶寶垂直感染是另一件事，要到生產前才有辦法評估和處理。「跟現在吃不吃抗生素是兩條不同的線，把它們混在一起，才會愈想愈焦慮。」

蘇怡寧表示，如果你有症狀，該治療就治療，不要因為怕影響寶寶而拖著不處理。蘇怡寧表示，「感染才是真正的風險，如果你完全沒有症狀，只是常規想順便驗一下，20週這個時間點驗GBS是不需要的。到了36週再驗，才是真正有意義的事情。」

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