健康網》花甲男常累、沒性趣 美網紅醫曝「不吃蛋」恐更慘

蛋的好處不少，美國泌尿科執業醫師內里塔．伊莎貝爾建議，60歲以上男性，每日攝取2-3顆蛋就能補齊缺乏的營養素，省錢又到位；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去被視為「高膽固醇食物」的雞蛋，美國泌尿科執業醫師內里塔．伊莎貝爾（Nerita Isabel）建議，60歲以上男性出現虛弱、疲勞、大腦遲鈍與加速衰退等症狀，快把雞蛋放回餐桌上，加強攝取，也不要把蛋黃挑掉，最好每天可以吃到2-3個全蛋。

內里塔．伊莎貝爾在美國已執業12年，她以「DR. NERITA」的YouTube分享自己在臨床上觀察到的現況。她指出，雞蛋中的營養物質對60歲以上的男性來說至關重要，不吃雞蛋可能會加速老化和身體機能下降。

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過去對雞蛋曾有錯誤的研究發表，至今仍不少老一輩醫師還未修正過來，根據近期對數十萬人進行數十年追蹤調查，已得出結論：雞蛋不會增加健康個體心臟病的風險，其中膳食膽固醇對絕大多數人的血液膽固醇含量影響甚微。因此，雞蛋中的膽固醇，並非身體的敵人，它對荷爾蒙生成、大腦功能和細胞健康 至關重要。

防肌少症 3顆大雞蛋蛋白質可達18克

內里塔．伊莎貝爾指出，60歲以上的男性身體對營養需求會發生巨大變化，此時，身體吸收營養的效率會降低。為了防止肌肉流失，身體對蛋白質需求量會增加，而這時睪酮也自然下降，使得攝護腺會變得脆弱。大腦在這個年紀，需要更多支持才能保持敏銳。而雞蛋攝取，可以滿足這些變化。

內里塔．伊莎貝爾在追蹤這些上了年紀男性，發現每天吃雞蛋的人，在各項健康指標上都表現不錯；反觀不吃雞蛋的銀髮男性，往往會出現虛弱、疲勞、思維遲鈍與加速衰退等症狀。

內里塔．伊莎貝爾剖析，年過60歲的男性，肌肉量會以每年高達3%的速度加速流失，還有體脂肪也會每年增加或變化約1%-2%，因此，年輕時只需要攝取15克蛋白質，到了銀髮族則需攝取25-30克蛋白質。她建議，攝取3個大雞蛋，可得到18克蛋白質。

雞蛋中富含亮氨酸，人體無法自行合成，必須從食物中攝取，內里塔．伊莎貝爾表示，如果沒有足夠的亮氨酸，蛋白質合成就無法正常啟動，也無法有效地建造或維持肌肉。肌肉量與代謝健康、胰島素敏感性、骨密度、免疫功能和壽命直接相關。肌肉量較多的男性壽命較長，身體較健康。

蛋黃中膽鹼 對大腦、攝護腺至關重要

再來看，蛋黃中含有膽鹼，內里塔．伊莎貝爾指出，若男性缺乏此營養素，大腦及攝護腺會出問題，膽鹼是乙醯膽鹼的前體，乙醯膽鹼是對記憶、學習、注意力和認知功能至關重要的神經傳導物質。她說，只要每日攝取2顆大雞蛋就可獲得約300毫克的膽鹼，超過每日所需的一半了。

她指出，男性睪固酮會從30歲開始每年自然下降約1%，到60歲時，睪固酮可能只有巔峰時期的70%甚至更低水準。睪酮是由膽固醇在睪丸細胞內透過一系列酵素反應直接合成的。如果飲食中膽固醇攝取不足，這個過程就會減慢，睪酮分泌也會受到影響。而兩顆雞蛋大約含有372毫克膽固醇，這對於維持健康的睪固酮合成是最佳的。

此外，雞蛋含有維生素D。內里塔．伊莎貝爾指出，不少研究顯示，維生素D與睪固酮之間存在很強的相關性。體內維生素D水準較高的男性，其睪酮水平通常也較高。還有鋅和硒，這兩種礦物質對於睪固酮的產生和保護睪丸功能都至關重要，鋅能阻止睪酮轉化為雌激素。硒可以防止氧化損傷，從而保護睪酮合成免受損害。

因此，內里塔．伊莎貝爾建議，不用買貴貴的保健品，只要每日攝取2-3顆蛋就能補齊缺乏的營養素，省錢又到位。

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