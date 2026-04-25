健康網》女警產後大出血 醫曝10分鐘恐全身血流乾 輸血也來不及

女警陳芊雯不幸於產後大出血。3寶媽網紅孫媽在臉書分享自己當年急救時的照片，台中榮總婦產科醫師謝筱芸表示，產後子宮收縮失效或血管破裂，不到10分鐘，全身血液就會流乾，非常危急。（取自「小禮兵孫孫+龍鳳雙寶 孫媽育兒日記」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕3寶媽網紅孫媽「小禮兵孫孫+龍鳳雙寶 孫媽育兒日記」在臉書專頁發布貼文，「同樣是大出血，我活下來了，她（陳芊雯）卻連孩子的一面都沒見到，就走了」台中榮總婦產科醫師謝筱芸表示，如果產後子宮收縮失效或血管破裂，不到10分鐘，全身血液就會流乾。

網紅孫媽指出，自己就是子宮裡有一條血管破裂，就像水管破了，血會瘋狂湧出來。幸好，自己那時的醫護人員得在極短的時間內找到那個「破洞」並堵住它。如果堵不住，身體血流光的速度，會遠比輸血進去的速度還要快。她說：「這就是為什麼再怎麼拚命輸血，有時候還是救不回來」。

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謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文分享，她表示，看到產後大出血的女警新聞，心情真的很沉重，十幾年前的創傷後壓力症（PTSD）都回來了。她解釋，很多人可能不了解懷孕子宮的血流量有多驚人。足月臨盆前，供應子宮的血流每分鐘約700cc。

謝筱芸回憶自己還是住院醫師時期，最高紀錄曾在一個24小時班內，連續接手 5位產後大出血（PPH）轉診。那一天一夜，自己不是在急診室、急救室、ICU，就是在放射科血管攝影室（TAE）奔波。血流之快常常根本來不及輸，有救回來的，也有遺憾回天乏術的，當時台灣每年出生數還有20萬人。

謝筱芸指出，自己的科內有位學姊要生產，臨盆前，她把銀行帳戶和提款卡密碼寫下來鎖進保險箱，仔細交代完先生後，才進產房報到。「生產就是拿命在賭」這句話從來不是誇張。

網紅孫媽也說，無論醫療再發達，都有其極限，與其在悲劇發生後檢討醫療她疏失，我們更該思考如何「降低風險」！

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