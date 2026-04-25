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「三班護病比入法」卡人力關 石崇良：審慎評估時程

2026/04/25 14:46

衛福部長石崇良面對媒體詢問三班護病比入法一事表示，仍須審慎評估。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良面對媒體詢問三班護病比入法一事表示，仍須審慎評估。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕外界關注「三班護病比入法」進度，衛福部長石崇良今表示，相關修法已重新啟動審議，但是否入法及時程仍須審慎評估，關鍵在於護理人力是否穩定回補，避免強制上路後，導致醫院關床，反而衝擊民眾住院權益。

石崇良指出，「三班護病比入法」目前已與司法體系展開溝通，約自去年12月起重新啟動審查程序，現階段仍在持續盤點人力與制度設計。他強調，政策必須在保障病人就醫需求與減輕護理人員負荷之間取得平衡，不能單以入法為目標。

對於外界質疑推動進度緩慢，石崇良直言，若在人力不足情況下強制入法，醫院可能因無法符合法規而選擇關床，反而造成住院量能下降，「這是最不樂見的結果」，因此必須以實際人力條件為基礎審慎推進。

他並說明，近期護理人力已有回流跡象。以今年1月與去年同期相比，護理人力增加逾5000人，總數達19萬多人、逼近20萬；若以去年12月與前年同期相比，也增加約4700多人。相較疫情期間一年僅增加300人或1000多人的低谷，已明顯改善。

石崇良表示，政府自114年起推動為期4年的「護理振興12項策略」，包括提高夜班津貼、推動三班護病比獎勵機制，並透過健保每年投入約25億元、4年共100億元資源，盼從薪資與工作環境著手，提升留任與招募誘因。

他指出，今年1月人力增幅已高於去年同期約3000多人的成長幅度，顯示回補速度正在加快，「如果這樣的趨勢持續，對於未來推動護病比入法會更有信心」，但目前仍需持續觀察與推估。

另外，針對護師工會預計5月5日赴衛福部陳情，石崇良表示，政府會持續與各界溝通，在確保醫療量能不中斷的前提下，逐步推動制度完善與法制化進程。

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