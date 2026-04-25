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吃完鳳梨酥再檢查！ 牙醫親抓學童清潔盲點

2026/04/25 14:07

參賽選手吃完鳳梨酥後潔牙，再由牙醫師親自檢查牙菌斑，確認是否徹底清潔。（圖擷取自新竹縣政府官網）

參賽選手吃完鳳梨酥後潔牙，再由牙醫師親自檢查牙菌斑，確認是否徹底清潔。（圖擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕吃完鳳梨酥怎麼潔牙？新竹縣國小學童潔牙比賽為了檢視小朋友是否正確潔牙，特別準備了鳳梨酥給參賽小選手先品嘗，模擬平常吃完甜食後的口腔狀況，考驗孩子們的清潔功力，經操作牙刷、牙線後，再由牙醫師親自檢查牙菌斑，確認是否徹底清潔。

新竹縣政府表示，為了推動學童口腔健康教育，強化潔牙觀念，縣府教育局和新竹縣牙醫師公會睽違10年再度辦理全縣國小學童潔牙比賽，日前在二重國小登場，共計8所國小組隊參加，展現各校推動口腔保健教育成果。衛生局也在比賽現場設置闖關活動。

新竹縣國小學童潔牙比賽分為「知識組」、「乾淨組」兩大項目，學童賽前必須先吃鳳梨酥。（圖擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣國小學童潔牙比賽分為「知識組」、「乾淨組」兩大項目，學童賽前必須先吃鳳梨酥。（圖擷取自新竹縣政府官網）

縣長楊文科表示，為有效降低齲齒率，維護學童口腔健康，教育局與各校透過學生健康檢查診斷與追蹤學童口腔情形，建立正確的潔牙觀念。為了做好口腔預防保健的第一步，跨局處辦理學童潔牙比賽，透過競賽活動與校內教學雙管齊下，指導學童正確的潔牙操作步驟及相關知識技能，養成學童良好的口腔衛生習慣。

教育局長蔡淑貞表示，潔牙競賽內容分為「知識組」、「乾淨組」兩大項目，「知識組」進行口腔保健知識測驗，題目內容以衛福部推動的含氟漱口水防齲計畫宣導，以及中華民國牙醫師公會全國聯合會出版之《口腔新紀元》為題庫選題；「乾淨組」則著重於口腔衛生檢查與潔牙技巧觀摩，透過實作檢視學生平時潔牙習慣與正確性。

教育局指出，比賽結果，「一般學校組」由東興國小榮獲特優、信勢國小獲得優等；「全校六班（含）以下組」則由照門國小榮獲特優、秀巒國小獲得優等。個人賽方面由信勢國小李幼葶、竹仁國小朱立玉榮獲金質獎；照門國小楊凱傑贏得銀質獎；信勢國小徐唯寧、照門國小王妤芸獲得銅質獎。

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