健康網》女警產後出血過世 婦科醫談產後大出血4T

據統計，產後出血長期在孕產婦死亡主因中名列前茅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕警界傳出令人心碎的消息，一名女警於生產後失血過多，搶救1天後仍不幸離世，來不及抱抱孩子。據報導，產後出血長期在孕產婦死亡主因中名列前茅，專家受訪時提到，產後大出血並非高齡產婦才會有，而羊水栓塞更難以防範，建議生產前向醫師自己是否屬於高風險族群。

依據衛福部《2025生產事故救濟報告》分析孕產婦死亡之事故原因，105到113 年度前 5 項主要原因為產後大出血，共有 53 件，占 30.5%；其次為血管栓塞／肺栓塞 34 件，占 19.5%；羊水栓塞 32 件，占 18.4%；心血管疾病 19 件，占 10.9%；顱內出血 16 件，占 9.2%。

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台大醫院婦產部產科主任施景中受訪時說明到各種產後大出血的可能性和處理方式，其中有提到「羊水栓塞」也是其中一種罕見，而且可能致命的產後大出血狀況。同時提到了子宮收縮乏力、前置胎盤植入性胎盤、這些產後大出血的原因。

今（25）日施景中在臉書補充，一般說法，產後大出血的原因可以歸諸於「4T」：

Tone：子宮收縮不好。

Tissue：組織殘留，如胎盤殘留在子宮內。

Trauma：嚴重產道撕裂傷。

Thrombin：凝血功能病變。（羊水栓塞也是屬於這一種）。

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