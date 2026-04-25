健康網》4大環境毒物 營養師降暴露建議

食藥署指出，塑化劑可經由飲水、食物鏈、空氣與皮膚接觸進入人體。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕不少人憂心自己吃下過多塑膠微粒、雙酚A等環境毒物。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」以4項常見的環境毒物為例，說明這些毒物的影響，並提出減少接觸的建議。

雙酚A（BPA）

雙酚A常見於某些塑膠材質與食品接觸材料中，尤其罐頭內層塗料、部分塑膠容器是較常被提到的來源。台灣食藥署指出，避免用塑膠容器加熱、避免長時間曝曬，若容器出現刮傷、霧面或變形就應更換；另外也建議少吃金屬罐頭、熱食熱飲盡量改用玻璃、陶瓷或不鏽鋼容器。台灣也已全面禁止製造及販售含雙酚A的嬰幼兒奶瓶。

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從健康風險來看，台灣食藥署將雙酚A列為會干擾荷爾蒙功能的物質，並提到流行病學研究中，雙酚A和第2型糖尿病、心血管疾病、肥胖、生殖與發育影響有關。不過這類關聯不代表每個人只要接觸就一定生病，而是提醒我們：能少碰，就少碰。

文獻上更值得注意的是，歐洲食品安全局（EFSA）在2023年重新評估後，大幅下修BPA的可耐受每日攝取量，並認為各年齡層平均與高暴露者都可能超出新的標準。這和台灣食藥署較早期資料中「當時暴露量低於舊版歐盟建議值」形成對照，代表這個議題的風險評估近年變得更保守。我的營養師解讀是：與其爭論到底有沒有立即毒性，不如先把「熱食裝塑膠、塑膠盒微波、常吃罐頭、用老舊塑膠容器」這些高接觸行為改掉。

曾建銘建議，熱湯、熱便當、熱咖啡不要直接接觸塑膠；罐頭要加熱時先倒出來；嬰幼兒用品選合格且不含BPA產品；平常以新鮮或冷凍原型食物取代一部分罐頭與長期包裝食品。

塑化劑（Phthalates，鄰苯二甲酸酯類）

塑化劑不是合法的食品添加物，它原本是讓塑膠變柔軟的添加物。台灣食藥署在2011年起雲劑事件後持續強化管理，並把塑化劑納入食品例行監測。食藥署也明確指出，塑化劑可經由飲水、食物鏈、空氣與皮膚接觸進入人體，其中又以「食入」為主；當食物和塑膠容器、包材接觸時，塑化劑可能微量溶出，而油脂含量高的食物通常更容易有較高溶出量。

國際上，內分泌學會與NIEHS都把塑化劑列為常見的內分泌干擾物，來源不只食物包裝，也包括化妝品、香氛、個人清潔用品、玩具與室內灰塵。台灣食藥署也提到，若長期超過可容忍攝取量，才比較可能對健康造成影響，且影響程度與劑量、暴露時間、暴露途徑、混合暴露及個人體質都有關。

曾建銘把塑化劑暴露重點放在三件事：

第一，高油脂食物不要長時間放在軟塑膠或PVC類包材裡，因為油脂更容易帶出塑化劑。

第二，少一點超加工、重包裝、長時間與塑膠接觸的食品，例如長時間包膜的熟食、油膩外食、反覆裝熱食的軟塑膠袋。

第三，塑化劑不只吃進去，還可能從香氛與個人用品接觸，所以總暴露量管理比只盯著某一種食物更重要。

曾建銘建議，少用塑膠袋直接裝熱湯、熱菜、滷味；油、醬、咖哩、滷汁、起司等高脂食物，優先裝玻璃或不鏽鋼；回家吃飯比外帶重包裝更容易降低暴露；個人用品盡量簡化，少香精、少香氛，也能降低整體塑化劑接觸。

塑膠微粒（Microplastics）

塑膠微粒和前面三類不完全一樣。它比較像是「新興污染議題」，來源包括大塑膠裂解後形成的碎片、輪胎磨耗、合成纖維衣物、農業用塑膠，以及食品包裝或塑膠器具在使用過程中的磨損與釋出。EFSA指出，微塑膠可來自輪胎、合成紡織品、農業塑膠，也可能從食品接觸材料遷移到食物中。

但這一題一定要講得精準：目前證據顯示值得關注，不等於已經能下定論說所有微塑膠都會造成明確人體疾病。 WHO在飲用水報告與後續新聞稿中表示，現有資料有限，現階段飲用水中的微塑膠在目前水準下看起來未必構成立即健康風險，但仍迫切需要更多研究；EFSA到目前也仍未完成對食物中微塑膠與奈米塑膠的完整健康風險評估。另一方面，國家環境毒物研究中心整理的資料也指出，較大的微塑膠多半不易被吸收，但更小的次微米與奈米塑膠，可能更容易和細胞產生互動，這正是目前不確定性最大的地方。

近年的暴露研究也讓人不能完全掉以輕心。NIH整理2024年研究指出，研究人員在常見一次性瓶裝水中檢出大量微小塑膠顆粒，平均每公升約24萬個，而且約九成是奈米塑膠。不過，檢測到「有」不等於已證明「一定造成特定疾病」，所以我不會把它寫成恐嚇式文案，而會寫成：這是值得減少來源的暴露，不是值得過度恐慌的末日訊號。

曾建銘建議，不要把塑膠盒當成微波首選；老舊、刮傷、變色的塑膠餐具與保鮮盒要淘汰；飲水容器優先選不鏽鋼或玻璃；能少買一次性瓶裝水就少買；熱茶、熱咖啡、熱湯都盡量不要長時間接觸塑膠。重點不是完全零塑膠，而是減少「加熱＋磨損＋反覆使用」這三種高風險情境。

戴奧辛（Dioxins）

戴奧辛是另一個層級的污染物。台灣食藥署指出，戴奧辛並無商業用途，主要是在含氯物質燃燒或製造含氯物質時產生，例如燃燒PVC等含氯塑膠廢棄物後，會進入空氣，再沉降到土壤和水體，最後透過食物鏈累積。WHO也明確表示，戴奧辛會在食物鏈中累積，尤其集中在動物脂肪中，而人類超過90%的暴露來自食物，主要是肉類、乳製品、魚類與貝類。

健康上，WHO指出戴奧辛具有高毒性，可造成生殖與發育問題、免疫系統受損、荷爾蒙干擾及癌症風險；IARC則把其中研究最完整的2,3,7,8-TCDD列為「對人類具致癌性」。台灣也有食品中戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯的處理規範與限值管理。

從營養師角度，戴奧辛和BPA、塑化劑最大的不同在於：它更明顯會沿著食物鏈進入人體，且容易累積在脂肪中。所以實務上我會建議，與其迷信某種「排毒食物」，不如做三件事：修掉過多的動物性油脂、減少來路不明高脂肪動物食品、飲食多樣化。 WHO也直接建議，修除肉品可見脂肪、選低脂乳品、維持均衡飲食，有助於降低暴露；但同時也提醒，消費者能自己做到的其實有限，源頭監測與食品管制更重要。

曾建銘建議，肉類可去皮、去可見肥油；乳品可優先選低脂或減脂；魚類仍可吃，但注意來源與地方污染公告，不要迷信特定高脂魚類「越補越好」；均衡飲食、分散來源，比長期偏吃單一高脂動物性食物更安全。

總結

曾建銘認為，面對這些台灣民眾最常聽到的環境毒物，最重要的不是買什麼「排毒產品」，而是調整生活習慣。

第一，熱食、熱飲不要碰塑膠。

第二，高油脂食物少和塑膠長時間接觸。

第三，少一點超加工、重包裝、多步驟加熱的食品。

第四，容器老舊、刮傷、霧化、變形，就更換。

第五，飲食多樣化、以原型食物為主，降低單一污染來源累積。

第六，孕婦、備孕者、嬰幼兒與兒童要更謹慎。

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