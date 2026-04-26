健康網》老了多吃肉更長壽 日醫建議餐餐吃

「老了要多吃菜、少吃肉」這句話，可能對高齡者來說不算正確。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕食農專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」引用研究指出，「老了要多吃菜、少吃肉」這句話，可能對高齡者來說不算正確。有研究團隊發表，追蹤了 5,200 名 80 歲以上的長者長達 20 年，觀察什麼樣的飲食習慣讓人活到 100 歲。

結果發現，幾乎不吃肉魚的人，活到百歲的機率比有吃肉魚的人低 19%。連蛋奶都不吃的人，機率低 29%。原因主要是肌肉流失為高齡者健康惡化最核心的問題之一，而維持肌肉量需要足夠的蛋白質，動物性蛋白質含有人體無法自行合成的必需胺基酸，且在老化的腸胃裡吸收效率遠優於植物蛋白。

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日本厚生勞動省的數據顯示，肉類攝取量在青少年時期達到高峰，80 歲以後不到一半。不是不需要，是不想吃、吃不下、或者被「老了少吃肉」的觀念壓著。韋恩引用日本立川帕克斯診所院長久住的說法：

1.擔心肉咬不動怎麼辦？切碎、絞肉都可以，形狀不影響蛋白質含量，吃得下才是重點。

2.肉要在一天哪餐吃？三餐都吃。早餐的蛋白質尤其容易不足，從早上就開始補是最理想的。

3.80 歲以上要「第一口先吃肉」。老人容易先吃菜把胃撐飽，輪到蛋白質的時候已經吃不下了。順序調過來，確保蛋白質先進去。

韋恩提醒有例外要注意：有腎臟疾病的人，蛋白質攝取量需要醫師評估，不能直接套用這個建議，請先諮詢主治醫師。另外，每週固定吃紅肉五次沒有問題，但「只吃紅肉」長期下來仍有健康風險，種類還是要多樣化。

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