自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》老了多吃肉更長壽 日醫建議餐餐吃

2026/04/26 09:33

健康網》老了多吃肉更長壽 日醫建議餐餐吃

「老了要多吃菜、少吃肉」這句話，可能對高齡者來說不算正確。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕食農專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」引用研究指出，「老了要多吃菜、少吃肉」這句話，可能對高齡者來說不算正確。有研究團隊發表，追蹤了 5,200 名 80 歲以上的長者長達 20 年，觀察什麼樣的飲食習慣讓人活到 100 歲。

結果發現，幾乎不吃肉魚的人，活到百歲的機率比有吃肉魚的人低 19%。連蛋奶都不吃的人，機率低 29%。原因主要是肌肉流失為高齡者健康惡化最核心的問題之一，而維持肌肉量需要足夠的蛋白質，動物性蛋白質含有人體無法自行合成的必需胺基酸，且在老化的腸胃裡吸收效率遠優於植物蛋白。

日本厚生勞動省的數據顯示，肉類攝取量在青少年時期達到高峰，80 歲以後不到一半。不是不需要，是不想吃、吃不下、或者被「老了少吃肉」的觀念壓著。韋恩引用日本立川帕克斯診所院長久住的說法：

1.擔心肉咬不動怎麼辦？切碎、絞肉都可以，形狀不影響蛋白質含量，吃得下才是重點。

2.肉要在一天哪餐吃？三餐都吃。早餐的蛋白質尤其容易不足，從早上就開始補是最理想的。

3.80 歲以上要「第一口先吃肉」。老人容易先吃菜把胃撐飽，輪到蛋白質的時候已經吃不下了。順序調過來，確保蛋白質先進去。

韋恩提醒有例外要注意：有腎臟疾病的人，蛋白質攝取量需要醫師評估，不能直接套用這個建議，請先諮詢主治醫師。另外，每週固定吃紅肉五次沒有問題，但「只吃紅肉」長期下來仍有健康風險，種類還是要多樣化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中