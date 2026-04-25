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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

「腎」情告白！57歲妻捐腎救61歲夫助重拾彩色人生

2026/04/25 10:09

57歲妻子歲妻捐腎救夫，大林慈濟完成首例達文西活腎移植。（大林慈濟醫院提供）

57歲妻子歲妻捐腎救夫，大林慈濟完成首例達文西活腎移植。（大林慈濟醫院提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕61歲林先生因三高病情惡化致腎衰竭必須洗腎，嚴重影響生活與工作，57歲妻子不忍丈夫受苦，也不捨兒女捐腎，毅然決定捐腎救夫，經大林慈濟醫院器官移植團隊以達文西手術完成活腎移植。這顆充滿愛的腎臟，不僅讓林先生脫離透析生活、重返職場，更體會妻子用生命愛他的情深意重。

林先生事業有成，家庭美滿，10年前確診糖尿病，持續接受治療，仍因病情惡化開始洗腎，由於需頻繁往返醫院接受治療，難以兼顧原本經營的事業。想換腎重拾正常生活，但等待捐腎遙遙無期，兒女孝順想捐腎，夫妻不捨連累兒女，57歲林妻主動提出進行配對移植的可能性，經評估配對成功，林妻決定捐1顆腎救夫。

大林慈濟移植中心主任尹文耀指出，林太太當時57歲，以活體腎臟捐贈而言，已逾傳統建議的55歲門檻，且其過去曾有婦產科腫瘤的手術病史，導致腹腔內沾黏情況嚴重，增加捐贈手術的複雜度，審慎評估林太太的身體條件後，醫療團隊決定採用「達文西機器手臂手術」，也成為大林慈濟以達文西手術活腎移植第一例。

尹文耀說，目前國內等待大愛捐贈的患者眾多，平均等待時間往往長達2、30年，許多病友在漫長的等待中，不一定能等到重生的機會。根據我國法律規定，器官捐贈可進行「五親等」以內的血親或姻親活體移植。若經專業評估可行，家人間的活體捐腎，對受贈者而言是巨大的幫助，不僅能縮短患者在透析中的煎熬，更能大幅提升生活品質及延長壽命。

腎衰竭的林先由妻子捐腎進行移植手術，擺脫透析生活，重返職場。（大林慈濟醫院提供）

腎衰竭的林先由妻子捐腎進行移植手術，擺脫透析生活，重返職場。（大林慈濟醫院提供）

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