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健康 > 抗老養生 > 運動復健

「肌」不可失 台南柳營奇美醫院中醫提解方

2026/04/25 09:55

台南柳營奇美醫院中醫師莊孟臻提肌少症預防，民眾可平時按壓足三里穴。（記者楊金城攝）

台南柳營奇美醫院中醫師莊孟臻提肌少症預防，民眾可平時按壓足三里穴。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕「肌」不可失，對於肌少症，台南柳營奇美醫院中醫部主治醫師莊孟臻今天（24日）說，透過提早發現、營養攝取與運動訓練來預防與延緩肌肉流失。

肌少症是隨年齡增長出現的肌肉量減少、肌力減退且體能表現下降的症狀。40歲以後肌肉量每10年減少8％，70歲後每10年減少15％，隨著台灣邁入超高齡社會，65歲以上長者約有7%至10%罹患肌少症，不僅影響日常生活品質，更有跌倒、失能甚至死亡的風險。

莊孟臻表示，造成肌少症的原因，包括老化、多重疾病、營養不良、活動不足等，有的患者肌肉質量減少但又胖胖的，更可能是肌少肥胖症，對身體危害比肌少症還嚴重。

莊孟臻說，中醫認為肌少症屬「痿症」與「虛勞」的範疇，與脾、肝、腎機能失調密切相關，臨床對虛火、痰凝、血瘀等症狀進行辨證診斷，中醫治療上以「健脾益氣、補益肝腎」開立中藥處方外，另可搭配針灸、推拿等方法治療。

預防與改善肌少症，民眾平時可按摩足三里、豐隆、太白、三陰交、太谿等穴位。飲食上應攝取足夠的熱量，均衡營養，足量的蛋白質尤其重要，每天可曬10分鐘太陽幫助，並可透過阻力運動如深蹲、啞鈴或彈力帶、有氧運動如登山、健走、游泳等刺激肌肉生長、增強心肺功能、促進心血管健康，想要長肌肉，足夠熱量、蛋白質與運動缺一不可。太極拳、八段錦因動作和緩，也適合老年人用於舒筋活絡、鍛煉肌力和平衡能力。

莊孟臻指出，肌少症不只是老年問題，也是青壯年應重視的健康議題，透過提早發現、營養攝取與運動訓練來預防與延緩肌肉流失，才能健康老化，活出老當益壯的精彩人生。

腿部的三陰交穴約在腳踝上方約4指寬的地方進行按壓保健。（記者楊金城攝）

腿部的三陰交穴約在腳踝上方約4指寬的地方進行按壓保健。（記者楊金城攝）

台南柳營奇美醫院中醫部主治醫師莊孟臻對肌少症的治療、預防提出中醫觀點。（記者楊金城攝）

台南柳營奇美醫院中醫部主治醫師莊孟臻對肌少症的治療、預防提出中醫觀點。（記者楊金城攝）

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