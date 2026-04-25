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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》疝氣不會自己好 醫：需手術修補

2026/04/25 11:51

常有患者因為肚子或鼠蹊部突然「凸起一塊」而就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

常有患者因為肚子或鼠蹊部突然「凸起一塊」而就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕常有患者因為肚子或鼠蹊部突然「凸起一塊」而就醫。很多人是在搬重物、運動或洗澡時發現，第一反應通常是：「是不是肌肉拉傷？」長庚醫院泌尿科醫師黃英哲在臉書「長庚泌尿科 黃英哲醫師｜高雄鳳山泌尿科｜結石 攝護腺 疝氣 包皮推薦」表示，這很可能是疝氣。

什麼是疝氣？黃英哲表示，人體的腹壁就像一層保護內臟的「牆面」，當這層牆面變弱或出現縫隙，腹腔內的組織（如腸子）就會從缺口往外凸出。最常見的發生位置：鼠蹊部（腹股溝疝氣）；肚臍附近（臍疝氣）；曾經的手術疤痕處（切口疝氣）。

識別疝氣的三個關鍵特徵

外觀凸起： 肚子或鼠蹊部有明顯腫塊。

姿勢影響： 站立或用力時特別明顯。

位移現象： 躺下後，凸起處會變小或消失。

高風險族群

長期高壓： 經常搬重物、長期咳嗽、慢性便秘。

結構弱化： 年紀增長、腹部曾動過手術。

性別因素： 男性的發生率顯著高於女性。

疝氣會自己好嗎？黃英哲表示，很遺憾，不會。疝氣的本質是物理性的缺口，結構問題通常無法自行癒合。如果缺口擴大或開始出現疼痛，通常需要透過手術來修補這層腹壁。

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