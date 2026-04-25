自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》紅豆湯也上榜！ 醫點名這6種食物可護髮

2026/04/25 13:07

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，頭髮的生長需要大量營養素支撐，台灣常見6種食物裡，其實藏著許多護髮食材，讓你輕鬆補充，養出好髮質。（資料照）

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，頭髮的生長需要大量營養素支撐，台灣常見6種食物裡，其實藏著許多護髮食材，讓你輕鬆補充，養出好髮質。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕吃對食物，頭髮自然長得好，甚至一碗紅豆湯也能幫你補護髮營養。DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，頭髮的生長需要大量營養素支撐，台灣常見傳統糕點和家常料理食物裡，其實就藏著許多護髮食材，從早餐到晚餐都能輕鬆補充，讓你養出好髮質。

護髮食材這樣吃

柯博桓於臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，下列６種台灣食材不只好吃，也能由內而外改善髮質，建議日常不妨選對成分、適量攝取：

芝麻湯圓：補鋅、補鐵一次到位，芝麻是護髮界的隱藏冠軍，富含鋅能調節頭皮皮脂分泌、強化毛囊結構；鐵質能幫助血液把養分送到髮根；維生素E則能促進頭皮血液循環。

海苔零食：碘質＋生物素雙效補充，海苔是少數同時含有碘和生物素（維生素B7）的食物。碘能維持甲狀腺正常運作，生物素則是角蛋白合成的關鍵原料，缺乏頭髮會又細又脆、容易斷裂。台灣便利商店隨手可買的海苔，其實就是超方便的護髮零食。

海帶湯、昆布排骨湯：堪稱是礦物質寶庫。海帶和昆布含有豐富的碘、鈣、鎂，能全面支持毛囊健康、避免因礦物質缺乏導致的異常掉髮。台灣家庭最常煮的海帶排骨湯、海帶豆腐湯不只暖胃，更是頭皮最需要的礦物質補給站。每週喝2到3次，效果就很明顯。

花生糖、花生湯：花生是生物素含量最豐富的食物之一，生物素嚴重不足的人，頭髮會變得扭曲、容易脫落，甚至連眉毛都會變稀疏。台灣傳統的花生糖、花生湯、花生豆花，都是補充生物素的美味選擇。但也提醒須注意花生糖的糖分偏高，建議選擇低糖版本或直接吃原味花生。

豬皮凍、滷豬腳：這類食物有助直接補充膠原蛋白，毛囊周圍的結締組織需要大量膠原蛋白維持彈性，膠原蛋白流失會讓毛囊逐漸萎縮、頭髮越來越細。台灣傳統的豬皮凍、滷豬腳、豬腳麵線，都含有豐富的膠原蛋白前驅物，搭配維生素C一起吃吸收效果更好。

紅豆湯、紅豆年糕：有助補鐵補葉酸，缺鐵性貧血是女性掉髮最常見的原因之一。鐵質不足會讓頭髮毛囊進入休止期，造成大量脫落。紅豆含有豐富鐵質和葉酸，葉酸也能促進毛囊細胞分裂生長。

柯博桓強調，這６種台灣傳統食材不只好吃、取得方便，更能由內而外改善髮質和髮量。不過，提醒須注意糖分攝取，這些食物只是在眾多零食中，選擇相對健康的品項。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中