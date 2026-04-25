健康網》紅豆湯也上榜！ 醫點名這6種食物可護髮

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，頭髮的生長需要大量營養素支撐，台灣常見6種食物裡，其實藏著許多護髮食材，讓你輕鬆補充，養出好髮質。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕吃對食物，頭髮自然長得好，甚至一碗紅豆湯也能幫你補護髮營養。DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓指出，頭髮的生長需要大量營養素支撐，台灣常見傳統糕點和家常料理食物裡，其實就藏著許多護髮食材，從早餐到晚餐都能輕鬆補充，讓你養出好髮質。

護髮食材這樣吃

柯博桓於臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，下列６種台灣食材不只好吃，也能由內而外改善髮質，建議日常不妨選對成分、適量攝取：

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●芝麻湯圓：補鋅、補鐵一次到位，芝麻是護髮界的隱藏冠軍，富含鋅能調節頭皮皮脂分泌、強化毛囊結構；鐵質能幫助血液把養分送到髮根；維生素E則能促進頭皮血液循環。

●海苔零食：碘質＋生物素雙效補充，海苔是少數同時含有碘和生物素（維生素B7）的食物。碘能維持甲狀腺正常運作，生物素則是角蛋白合成的關鍵原料，缺乏頭髮會又細又脆、容易斷裂。台灣便利商店隨手可買的海苔，其實就是超方便的護髮零食。

●海帶湯、昆布排骨湯：堪稱是礦物質寶庫。海帶和昆布含有豐富的碘、鈣、鎂，能全面支持毛囊健康、避免因礦物質缺乏導致的異常掉髮。台灣家庭最常煮的海帶排骨湯、海帶豆腐湯不只暖胃，更是頭皮最需要的礦物質補給站。每週喝2到3次，效果就很明顯。

●花生糖、花生湯：花生是生物素含量最豐富的食物之一，生物素嚴重不足的人，頭髮會變得扭曲、容易脫落，甚至連眉毛都會變稀疏。台灣傳統的花生糖、花生湯、花生豆花，都是補充生物素的美味選擇。但也提醒須注意花生糖的糖分偏高，建議選擇低糖版本或直接吃原味花生。

●豬皮凍、滷豬腳：這類食物有助直接補充膠原蛋白，毛囊周圍的結締組織需要大量膠原蛋白維持彈性，膠原蛋白流失會讓毛囊逐漸萎縮、頭髮越來越細。台灣傳統的豬皮凍、滷豬腳、豬腳麵線，都含有豐富的膠原蛋白前驅物，搭配維生素C一起吃吸收效果更好。

●紅豆湯、紅豆年糕：有助補鐵補葉酸，缺鐵性貧血是女性掉髮最常見的原因之一。鐵質不足會讓頭髮毛囊進入休止期，造成大量脫落。紅豆含有豐富鐵質和葉酸，葉酸也能促進毛囊細胞分裂生長。

柯博桓強調，這６種台灣傳統食材不只好吃、取得方便，更能由內而外改善髮質和髮量。不過，提醒須注意糖分攝取，這些食物只是在眾多零食中，選擇相對健康的品項。

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