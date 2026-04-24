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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

日籍客來台染麻疹 衛生局掌握同機1高雄人將返國

2026/04/24 19:42

日籍客來台旅遊，返國確認麻疹，其中１名同機接觸者為高雄人，衛生局已掌握及追蹤。（記者許麗娟攝）

日籍客來台旅遊，返國確認麻疹，其中１名同機接觸者為高雄人，衛生局已掌握及追蹤。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕衛生福利部疾病管制署今（24）日公布1名30多歲日籍男子日前來台旅遊時身體不適，4月17日搭乘星宇航空JX838航班返回日本後確診麻疹，遭匡列的同班機上54名接觸者，其中1人為高雄人，衛生局已掌握該民眾仍在日本旅遊，26日返國後將持續追蹤其身體狀況。

高雄市衛生局指出，確認該市民身分後即與其取得聯繫，該接觸者目前健康狀況良好，並無出現發燒、咳嗽、流鼻水、結膜充血或紅疹等疑似麻疹症狀。已進行相關衛教，提醒在5月5日前落實自我健康管理，並將待其返國入境後，依規定持續進行後續健康追蹤與關懷。

衛生局表示，麻疹傳染力極強，可由空氣傳播，民眾如曾有流行地區旅遊史，返國3週內有疑似麻疹症狀，請務必戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。

接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，應儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。麻疹疫苗所產生的抗體會隨時間衰退，衛生局也建議1966年（含）以後出生民眾，近期如計劃前往麻疹流行地區，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估接種MMR疫苗。

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