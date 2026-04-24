健康網》累趴還是睡不著 營養師：晚餐5地雷害失眠

明明累到眼皮快撐不住，卻還是翻來覆去睡不著？營養師張馨方說，不少人以為失眠是因壓力大，其實晚餐與消夜也可能是影響入睡的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明累到眼皮快撐不住，躺上床卻還是翻來覆去睡不著？營養師張馨方說，碰到這種情況，不少人總以為是壓力大，提醒睡眠品質不僅和情緒有關，晚餐與消夜也可能是影響入睡的關鍵。除了吃錯時間之外，吃錯5種食物也會導致身體想睡，腸胃與大腦卻還在忙碌，導致難以進入睡眠狀態。

5種睡眠地雷食物

張馨方於臉書粉專發文指出，常見影響睡眠的5大地雷食物，可能就藏在你吃的食物中，包括：

請繼續往下閱讀...

●咖啡因：不只是咖啡，濃茶、能量飲甚至是高純度黑巧克力都是。有些人下午3點喝杯茶，到了半夜12點大腦還在亢奮。建議對咖啡因敏感者，午餐後就停止攝取，給身體足夠的時間代謝。

●高糖甜食：蛋糕、手搖飲會讓血糖快速飆升，隨後而來的暴跌可能引發微弱的心悸感，或是讓你半夜容易驚醒。建議睡前真的嘴饞，一小杯無糖豆漿或原味優格是更好的選擇。

●油膩消夜：鹹酥雞、披薩吃起來很療癒，但高油脂會延長胃排空時間。當身體準備休息時，腸胃卻還在加班趕工，胃脹氣、胃食道逆流自然找上門。建議睡前3小時盡量避開大餐，讓腸胃也能跟著準時下班休息。

●辛辣食物：麻辣鍋、辛辣料理會暫時升高體溫，但身體進入深層睡眠的關鍵是「降低核心體溫」，體溫太高，入睡門檻就會變高。

●酒精：很多人覺得喝點小酒好入睡，事實是酒精雖讓人快速斷片，卻會破壞後半夜的「深層睡眠」，這也就是為什麼喝酒隔天，反而會覺得更累、頭更重的原因。

好眠清單3撇步

張馨方建議，如果最近常睡不好，不妨跟著以下好眠清單調整，有助改善睡眠：

1.晚餐減油：讓腸胃輕鬆一點。

2.提早斷電：下午之後就別碰咖啡因。

3.神救援點心：若微餓想吃東西，選香蕉、熱牛奶或一小包堅果（含色胺酸與鎂，對放鬆有幫助）。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法