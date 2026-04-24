自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》累趴還是睡不著 營養師：晚餐5地雷害失眠

2026/04/24 19:29

明明累到眼皮快撐不住，卻還是翻來覆去睡不著？營養師張馨方說，不少人以為失眠是因壓力大，其實晚餐與消夜也可能是影響入睡的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

明明累到眼皮快撐不住，卻還是翻來覆去睡不著？營養師張馨方說，不少人以為失眠是因壓力大，其實晚餐與消夜也可能是影響入睡的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明累到眼皮快撐不住，躺上床卻還是翻來覆去睡不著？營養師張馨方說，碰到這種情況，不少人總以為是壓力大，提醒睡眠品質不僅和情緒有關，晚餐與消夜也可能是影響入睡的關鍵。除了吃錯時間之外，吃錯5種食物也會導致身體想睡，腸胃與大腦卻還在忙碌，導致難以進入睡眠狀態。

5種睡眠地雷食物

張馨方於臉書粉專發文指出，常見影響睡眠的5大地雷食物，可能就藏在你吃的食物中，包括：

咖啡因：不只是咖啡，濃茶、能量飲甚至是高純度黑巧克力都是。有些人下午3點喝杯茶，到了半夜12點大腦還在亢奮。建議對咖啡因敏感者，午餐後就停止攝取，給身體足夠的時間代謝。

高糖甜食：蛋糕、手搖飲會讓血糖快速飆升，隨後而來的暴跌可能引發微弱的心悸感，或是讓你半夜容易驚醒。建議睡前真的嘴饞，一小杯無糖豆漿或原味優格是更好的選擇。

油膩消夜：鹹酥雞、披薩吃起來很療癒，但高油脂會延長胃排空時間。當身體準備休息時，腸胃卻還在加班趕工，胃脹氣、胃食道逆流自然找上門。建議睡前3小時盡量避開大餐，讓腸胃也能跟著準時下班休息。

辛辣食物：麻辣鍋、辛辣料理會暫時升高體溫，但身體進入深層睡眠的關鍵是「降低核心體溫」，體溫太高，入睡門檻就會變高。

酒精：很多人覺得喝點小酒好入睡，事實是酒精雖讓人快速斷片，卻會破壞後半夜的「深層睡眠」，這也就是為什麼喝酒隔天，反而會覺得更累、頭更重的原因。

好眠清單3撇步

張馨方建議，如果最近常睡不好，不妨跟著以下好眠清單調整，有助改善睡眠：

1.晚餐減油：讓腸胃輕鬆一點。

2.提早斷電：下午之後就別碰咖啡因。

3.神救援點心：若微餓想吃東西，選香蕉、熱牛奶或一小包堅果（含色胺酸與鎂，對放鬆有幫助）。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中