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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》最油不是油豆腐！豆製品家族比一比 吃這款等於在喝油

2026/04/25 07:36

營養師楊斯涵指出，生豆包、豆干、油豆腐雖然都是黃豆製品，經過不同加工方式，營養價值卻天差地遠，不小心選錯，可能吃下一肚子油；示意圖。（圖取自freepik）

營養師楊斯涵指出，生豆包、豆干、油豆腐雖然都是黃豆製品，經過不同加工方式，營養價值卻天差地遠，不小心選錯，可能吃下一肚子油；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕豆製品是補充植物性蛋白質的好來源，也是健康飲食的好選擇。不過，營養師楊斯涵指出，豆製品家族成員眾多，從生豆包、豆干到油豆腐，雖然都是黃豆製品，但經過不同的加工方式，營養價值卻天差地遠，如果不小心選錯，不但沒補到優質營養，還可能吃下一肚子油。

楊斯涵於臉書粉專發文表示，小方干、生豆包、炸豆包、油豆腐等最常見的豆製品，日常想要補充鈣質、蛋白質，其實選項大不同。她並進一步解析，這4款豆製品的營養，提醒避開隱形地雷才能聰明吃。

營養資優生：原型食物的好選擇

補鈣冠軍：小方豆干

麵攤最常點的小方豆干，其實是超級隱藏版神隊友，因為在製作過程中會添加硫酸鈣（石膏）來幫助凝固，這讓它的鈣質含量大爆發。每100g蛋白質17.4g，鈣質高達685mg。鈣質密度甚至遠勝全脂牛奶，扎實的口感也很適合做成常備菜。日常飲食中自然補鈣，小方豆干絕對是首選。

優質純粹蛋白質：生豆包

未經油炸的生豆包，保留了黃豆最純粹的營養，是標準的吃原型食物（Eat Real Food）。每100g蛋白質高達25.3g，碳水化合物極低，僅2.4g。生豆包的蛋白質密度極高，是優良的中低脂肉類來源。非常推薦放入低GI或控制體重的三餐菜單中，用來取代部分肉類。

飲食陷阱：注意油脂與熱量

魔王級油脂陷阱：油豆包（炸豆包）

這是最要提醒大家避開的地雷，生豆包一旦下鍋油炸，原本層層疊疊的孔洞就會像海綿一樣吸滿油脂。每100g熱量飆升至388大卡，脂肪高達32.4g。吃100g的炸豆包，幾乎等於喝下2大匙油。在吃滷味或火鍋時，千萬要慎選，以免讓代謝負擔暴增。

中庸選項：油豆腐（小三角）

油豆腐雖然名字有「油」，外層也炸過，但因內部還是水嫩的豆腐質地，熱量其實沒有想像中可怕。每100g熱量158大卡，蛋白質12.7g，仍保有122mg的鈣質。雖然脂肪比豆干高，但仍可接受。不過，油豆腐容易吸附滷汁或火鍋湯底，提醒吃的時候稍微擠掉湯汁更健康。

楊斯涵強調，以同樣吃下7公克蛋白質來說，選生豆包或小方豆干，吃進去的是清爽與健康；但如果選了炸豆包，吃下這半片的同時，還會額外吃進超過11公克的脂肪（超過2份純油脂），提醒豆製品聰明挑才能健康吃。

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