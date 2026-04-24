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健康網》A片看太多恐難勃起 醫從大腦機制提建議
〔健康頻道／綜合報導〕不少男性總習慣看成人影片，然不少國內外專家認為「看片太多」會影響性功能；或是不少人曾經歷過慘劇：每天睡前習慣滑手機看成人影片，越看口味越重，但真槍實彈面對伴侶時，卻發現自己竟然「硬不起來」，或是提不起勁？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」從「大腦機制」提出見解。
江佩璋表示，很多人以為看片可以刺激性慾，但過度依賴成人影片，其實會悄悄摧毀你的真實性功能。這在神經科學上被稱為「大腦獎賞系統疲乏」。成人影片提供了極度強烈、快速且不斷變換的視覺刺激，這會讓大腦分泌大量的多巴胺。
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久而久之，大腦的閥值被拉高了（變得重口味），真實世界中伴侶正常的視覺與觸覺刺激，已經無法讓你的大腦產生足夠的興奮感，這就是所謂的「A片誘發型勃起功能障礙（PIED）」。
江佩璋建議：
1. 實行大腦戒斷：試著停看成人影片2到4週，讓大腦的多巴胺受體恢復敏感度。
2. 尋找真實連結：將注意力放回伴侶身上，增加真實的擁抱、接吻與情感交流。
3. 勿自行亂吃藥：這種情況吃壯陽藥效果通常不好，因為問題出在大腦的興奮感，而不是血管。
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