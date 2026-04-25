健康網》母親節將至 營養師4招幫長輩減量顧健康

母親節是子女買蛋糕慶祝的時候。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕母親節快到了，大家都怎麼慶祝呢？營養師黃雅鈺在臉書粉專「營養師Couple食記」表示，通常每到特別節日，特別提醒門診個案跟家人，「有慶祝到就好，不要太多了。不然很可能造成身體負擔」

黃雅鈺表示，對長輩常常是這個人也約、那個人也約，約了不去也不行。所以每場聚餐都認真吃的狀況，很常原先的三高控制就爆表。營養師的過節建議是：

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控管好聚餐頻率：許多人母親節前後1個月就開始慶祝，所以慶祝時間很長，聚餐的次數也會比較多。建議，盡量把聚餐次數控制在一個月1到2次為最佳，長輩本人可以提出自己的健康需求，請大家幫忙協調。對子女而言，協調聚餐頻次、健康的餐廳，若可以一起聚則能降低大餐次數。

選擇合適的聚餐地點：我們會盡量依照長輩身體狀況選擇餐廳，長輩需飲控的話，就不挑吃到飽餐廳，也盡量不挑重口味的菜色。

控制高熱量甜食：像我們家慶祝時會有5到6個大人，加上娃兒們，就訂6吋蛋糕，正好是一人一塊。也不用擔心家人吃到太多甜食。

選擇吃以外的慶祝方式：除了聚餐外，慶祝節慶也能多一些活動。例如：一起爬山、騎單車、露營等方式。雖然一定會一起吃飯，但是至少也有一些運動，身體負擔也會小一點。

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