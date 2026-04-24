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健康網》牙齒沒顧好恐傷腦 研究揭細菌直衝大腦害失智

2026/04/24 17:41

健康網》牙齒沒顧好恐傷腦 研究揭細菌直衝大腦害失智

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，研究指出，在阿茲海默症患者的大腦組織中，發現牙周病最主要的病原菌。提醒別把口腔問題當小事，恐會默默傷大腦；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕牙齦流血、牙周病不僅是口腔問題，也可能影響大腦健康。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，研究指出，在阿茲海默症患者的大腦組織中，發現牙齦卟啉單胞菌的蹤跡，這也是牙周病最主要的病原菌。當它從感染的牙周組織進入血流中，會讓細菌和發炎物質進入大腦，進而導致出現阿茲海默症病理3大特徵。提醒日常注意口腔衛生，千萬別把牙齦流血當小事，恐會默默傷大腦。

李思賢於臉書粉專發文表示，2019年《Science Advances》研究團隊在阿茲海默症患者的大腦組織中，發現了牙齦卟啉單胞菌（Porphyromonas gingivalis）的蹤跡，還檢測到這種細菌產生的毒性蛋白酶 Gingipains。更關鍵的是，這些Gingipains的濃度跟大腦中tau蛋白和泛素的病理程度呈正相關。

臉思賢進一步說，2025年《Frontiers in Immunology》的回顧文章，整理了完整機轉：牙齦卟啉單胞菌從感染的牙周組織進入血流，其脂多醣（LPS）和 Gingipains會破壞血腦屏障的完整性，讓細菌和發炎物質有機可乘地進入大腦。一旦進入，即會觸發神經發炎反應、促進β-類澱粉蛋白（Aβ）堆積、加速tau蛋白異常磷酸化。這正是阿茲海默症病理的三大特徵。

李思賢說，研究團隊開發的Gingipain小分子抑制劑，在動物實驗中已能減少大腦細菌負荷、阻斷Aβ生成、降低神經發炎、保護海馬迴神經元。雖然尚未進入臨床，但代表了從「治療源頭口腔感染」切入的全新方向。

李思賢強調，想要保護大腦健康，不妨把口腔衛生列入護腦健康守則的一部分。每天刷牙2次、使用牙線、定期洗牙（至少每年2次）。如果已有牙周病，也提醒應認真治療，千萬不要覺得牙齦流血是小事沒什麼。

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