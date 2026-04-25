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健康網》血糖飆破200不是吃甜點 醫警：地瓜吃法不對變地雷
〔健康頻道／綜合報導〕地瓜被視為健康主食之一，但若吃錯方式，恐會變地雷，血糖飆升速度不亞於甜點。科博特診所院長劉博仁分享，1名血糖控制穩定的患者在食用地瓜後，連續監控血糖發現，血糖竟飆破200mg/dL。提醒地瓜雖然營養豐富，本質仍屬澱粉，GI值（升糖指數）也會受到烹調方式影響。他表示，各種不同地瓜料理方式中，最推薦冰地瓜，並分享有效延緩血糖上升的吃法。
劉博仁於臉書粉專發文分享，1名患者糖化血色素平時都穩定控制在6.2左右，為了更精準監控血糖數值，配戴「連續血糖監控」。某天午餐吃了地瓜後，血糖竟直接衝破200 mg/dL，讓她嚇出一身冷汗，也疑惑心目中的健康食物，竟然對讓血糖波動這麼大。
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3種地瓜烹調方式GI值大不同
劉博仁說明，地瓜確實營養豐富，含有纖維、維生素A和鉀，但它的本質仍是澱粉（醣類）。想要吃得健康不傷身，必須了解不同料理方式，血糖反應大不同。也就是說，地瓜的烹調方式會直接改變它的GI值（升糖指數）。他並列出一般常見地瓜料理方式的差異性：
•烤地瓜：烤地瓜雖然最香、最甜，但在高溫烘烤過程中，澱粉會產生「糊化作用」，部分澱粉轉化為麥芽糖。烤得越久，GI值就越高，血糖上升的速度最快，也是血糖警報。
•蒸、煮地瓜：溫度較烤箱低，水分也較多，澱粉結構相對穩定，對血糖的衝擊比烤地瓜溫和，算是相對安全的地瓜。
•冰地瓜：煮熟後放進冰箱冷藏再吃，會產生「抗性澱粉」。這種澱粉不易被小腸吸收，血糖反應最平穩，還能當作腸道益生菌的養分，也因此最推薦這款地瓜。
地瓜搭配4食材這樣吃更健康
劉博仁提及，超商地瓜動輒200-300克，吃一個就相當於一碗半、甚至兩碗白飯，因此，選擇約半個拳頭大或一個滑鼠大小的地瓜即可（約100-110克）。此外，須記住它是主食，如果這餐吃了地瓜，飯和麵就要省略，並建議搭配好油脂（如橄欖油、酪梨）、優質蛋白質（如雞蛋、雞肉、排骨）、蔬菜或五穀，有助減少減緩澱粉排空速度、阻擋醣類吸收、減少白飯攝取量，進而有效延緩血糖上升。
劉博仁強調，沒有絕對不能吃的食物，只有不適合的吃法。血糖敏感族群與其聽別人說地瓜好，不如換個方式吃，找出最適合你的份量與料理方式。
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