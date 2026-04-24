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健康 > 杏林動態

全台首見！奇美醫院攜手資策會發表「醫療AI人才職能護照」

2026/04/24 16:21

奇美醫院與財團法人資訊工業策進會簽署合作備忘錄，共同發表全台首套數位化「醫療AI人才職能護照」。（奇美醫院提供）

奇美醫院與財團法人資訊工業策進會簽署合作備忘錄，共同發表全台首套數位化「醫療AI人才職能護照」。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕響應「人工智慧之島」政策，奇美醫院與財團法人資訊工業策進會（資策會）攜手，今（24）日簽署合作備忘錄（MOU），共同發表全台首套數位化「醫療AI人才職能護照」，希望透過制度化的訓練與認證，讓醫療人員的AI技能從「興趣學習」轉變為「專業證照」，預計將有逾千人次受惠。

奇美醫院院長林宏榮表示，奇美醫院近年深耕生成式AI應用，醫師撰寫病歷的時間從60分鐘大幅縮短至15分鐘，護理交班時間減少約5成，藥師每日服務病人數從15人翻倍至30人，營養師每天更可省下超過200分鐘的行政作業。

在「健康台灣深耕計畫」的支持下，醫療AI人才職能護照將藉由一站式訓練設計與分級能力驗證，協助醫療人員真正學會AI、用好AI，並透過系統化記錄訓練歷程、實際應用成果與能力認證，緩解醫療的臨床資訊過載壓力與行政負擔，建構國家級的醫療AI人才培育庫。

資策會副執行長林玉凡指出，AI技術近年加速進入醫療場域，考量到醫療人員需輪班、工作節奏緊湊、學習時間零碎等，設計符合醫療工作情境的課程，將AI應用由「工具導向」轉化為貼近醫療需求的「情境導向」與「問題導向」的教學方式，讓醫療人員在熟悉的工作流程中學習AI應用，真正成為臨床助力。

奇美醫院將於6月至8月陸續展開智慧醫療人才培育課程，同時也提供深耕計畫奇美照護聯盟1000人次免費課程及300人次免費認證名額。

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