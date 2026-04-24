健康網》這樣減糖身體會發炎 醫：推升糖尿病風險

示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕零糖、零卡、無負擔，這幾個字現在變得超級熱門；不過這些飲料通常含有「代糖」。西園醫院婦產科醫師邱筱宸在臉書粉專「邱筱宸 醫師」表示，如果你本來每天喝一、兩杯含糖飲料，突然全部換成代糖版本，短期內確實會減少熱量攝取。然長期下來更可能引發胰島素阻抗，

臨床試驗結果顯示，當飲料中代糖取代真正的添加糖，大概可以減少1公斤的體重。如果正處在從每天一杯全糖到完全不加糖的過渡期，暫時使用代糖作為橋樑，並沒有什麼問題。但很多人把橋樑當成了「終點站」。

請繼續往下閱讀...

邱筱宸比喻，只要舌頭感應到甜味，胰島素便會出面搬運血糖；然若沒有血糖被運入，長期下來將形成所謂的「胰島素阻抗」。另外在2025年發表在頂尖期刊的研究發現：「阿斯巴甜」會透過迷走神經刺激胰島素分泌，進而引發血管內皮發炎，加速動脈粥狀硬化 的進程。簡單來說，你以為的減糖卻讓身體默默發炎。

邱筱宸強調，類似狀況不只發生在心血管，也會影響腸道跟大腦。有些人工甜味劑，如三氯蔗糖、糖精會改變腸道菌相，抑制好菌生長，讓腸道屏障變得脆弱。研究指出，這類甜味劑可能讓腸道有益菌減少達四成，短鏈脂肪酸合成跟著下降，低度慢性發炎就悄悄啟動。另外由於喝了代糖感受甜味，卻沒有相應的熱量攝取，可能反而讓大腦覺得更餓，接下來就更容易吃進多餘的東西。

一項追蹤超過十萬人、長達九年的大型世代研究也發現，較高的人工代糖攝取量與糖尿病風險 顯著相關，其中阿斯巴甜的風險增幅超過6成。不是說代糖有毒，而是長期來看，它並沒有兌現承諾的好處，反而可能帶來新的代謝風險。邱筱宸建議，把甜味當成光譜：

紅燈：精製糖、高果糖糖漿 → 直接推高血糖，長期傷害明確。

黃燈：代糖 → 不直接升血糖，但長期可能擾亂代謝訊號。

綠燈：天然食材的甜味 → 連同纖維、植化素一起吃進去，有潛在益處。

邱筱宸提醒「代糖贏過精製糖，但不是終點。真正的甜蜜區，在光譜的綠色那端。」最後邱筱宸建議：

把代糖當橋樑而非終點：如果你正在從含糖飲料過渡，用代糖一陣子是沒問題的。但給自己一個期限，目標是慢慢降低對甜味的依賴，而不是永遠停在零卡版。

用天然食材自帶的甜：紅棗、枸杞、地瓜、南瓜、蘋果、甜菜根，這些都是好朋友。煮一鍋紅棗枸杞茶，天然的甜配上溫溫的口感，比代糖飲料療癒。食物裡的甜是連著纖維和營養素一起攝取，健康無負擔。

翻到背面看成分表：很多無糖的食品裡可能其實有數種代糖，開封之前可以多了解一下吃進什麼。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法