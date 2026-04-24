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衛福部新營醫院有連鎖咖啡進駐營運 優化醫療服務升級
〔記者楊金城／台南報導〕衛福部新營醫院導入知名連鎖咖啡進駐院內空間，優化醫療場域的服務升級，打造兼具休憩、舒適與療癒感的候診與公共空間，將在27日起試營運，讓病患與家屬減輕候診壓力與焦慮，並讓醫護人員獲得適度休憩空間；未來將盤點院內空間，持續引進生活產業店家提供服務。
新營醫院每日門診量約800至1000人次，其中眼科門診每月突破2000人次，中醫門診每月超過5000人次，顯示醫療服務需求穩定且持續成長。
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院長莊毓民表示，此次醫院空間調整在回應現代醫療服務需求除疾病治療外，更重視病患與家屬在就醫過程中的整體感受與心理支持，院方導入咖啡空間，提供可閱讀、休憩與交流之舒適環境，協助病患與家屬減輕候診壓力與焦慮，並提供醫護人員在高強度工作中能獲得適度喘息，友善工作環境能提升整體醫療服務品質。
新營醫院將位在門診大廳一樓的社工室、原醫療用品店的空間打通，引進路易莎咖啡進駐營業，社工室移往二樓，另持續盤點院內容間，未來或有引進國際知名眼鏡品牌等生活產業進行合作的可能性，擴展醫療服務與日常生活之連結，營造更友善、更人性化的醫療服務環境。
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