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健康網》常常喊累不是體力差 專家揭肌少4症狀 變瘦要當心

2026/04/24 16:58

長輩常喊疲累沒力、行動慢，當心肌少症找上門。好食課營養師楊婷貽表示，肌肉量不足不僅影響生活品質，跌倒更可能造成嚴重傷害；情境照。（圖取自freepik）

長輩常喊疲累沒力、行動慢，當心肌少症找上門。好食課營養師楊婷貽表示，肌肉量不足不僅影響生活品質，跌倒更可能造成嚴重傷害；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長輩常喊疲累沒力、行動慢，當心可能不是體力差，而是肌少症找上門。好食課營養師楊婷貽（Christina）表示，國民營養調查指出，台灣65歲以上老人，每3人之中，就有1人有肌少症問題。肌肉量不足不僅影響生活品質，一旦跌倒更可能造成嚴重傷害。長者常見肌少症症狀，包括：握力下降、體重不明下降、行動吃力緩慢、反覆跌倒等，日常想要預防，建議遵循4個關鍵原則，有助增肌、強健骨骼。

簡易自我檢測肌少法

長輩們隨著年齡增長，活動與食慾減少，以致容易出現肌少症問題。楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文分享，想要知道自己否有肌少症，初步簡易判斷方式為：用雙手以食指碰食指、拇指碰拇指方式，圈住小腿最粗的地方，如果剛好圈住或有點緊甚至圈不住，代表肌少症風險低，但如果圈起來有空隙，則代表肌少症風險高，建議進一步檢查。

肌少症常見4症狀

楊婷貽進一步提及，肌少症常見4症狀，包括：

握力下降、重物提不動：日常生活可觀察是否能順利打開寶特瓶蓋或罐頭、毛巾可否擰乾，以此判斷有沒有肌肉無力問題。

行動緩慢容易累：從椅子或床上站起來很吃力。

體重不明原因減輕：半年體重減輕>5%。

●容易軟腳甚至反覆跌倒。

預防肌少症4大關鍵

此外，楊婷貽也具體提出以下預防肌少症的4大關鍵：

規律運動：阻力、負重訓練有助於刺激肌肉合成。

吃足熱量：避免身體熱量不足，導致肌肉分解流失。

補足蛋白質：建議長輩每天至少攝取每公斤體重1.2克的蛋白質，若已有肌少症問題，則可增至1.5克。如果有牙口問題，可將肉去皮去筋，或食用豆腐、魚肉、水煮蛋／蒸蛋等好入口的食材補充。

補充維生素D：維生素D可維持老年人肌肉質量，有助預防肌少症，建議可多曬太陽，或從鮭魚、蛋、日曬乾香菇、強化乳補充。

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