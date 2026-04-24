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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

及早發現治療！雲林啟動公費癌症篩檢 最高可獲3500元篩檢補助

2026/04/24 15:14

雲林縣衛生局即日推動至10月底啟動「健康篩五星吉」計畫，凡參加公費癌症篩檢者，除可參加抽獎外，最高可獲得3500元篩檢補助。（記者李文德攝）

雲林縣衛生局即日推動至10月底啟動「健康篩五星吉」計畫，凡參加公費癌症篩檢者，除可參加抽獎外，最高可獲得3500元篩檢補助。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕癌症是國人十大死因之首，其中雲林縣為肺、肝、直腸癌症，為前三死亡人數最多癌症。雲林縣衛生局今（24）日起至10月底啟動「健康篩五星吉」計畫，凡參加公費癌症篩檢者，除可參加抽獎外，最高可獲得3500元篩檢補助。衛生局曾春美呼籲民眾，及早發現及早治療，守護健康。

根據統計，雲林縣10大癌症死因中，僅婦女乳癌、胃癌的標準死亡率分別為9.3％及4.1％，低於全國平均，其他縣內癌症死因之首的肺、肝、直腸等癌症，皆高於全國平均，其中以肝癌以26.5％，高於全國平均15.3％將近一倍。

曾春美表示，初步分析原因可能是縣內醫療資源不足不均，民眾對健康識能需提升，因此衛生局推出相關補助及獎勵癌篩方案，包含子宮頸抹片、乳房Ｘ光攝影、口腔黏膜、糞便潛血、胃幽門螺旋桿菌、胸部低劑量電腦斷層、B、C型肝炎篩檢，盤點今年符合篩檢資格共60萬人次，只要完成任一項癌症篩檢項目就能參與總價值百萬元的抽獎活動。

曾春美表示，另外今年度針對糞便潛血檢驗陽性者，只要完成大腸鏡就補助2000元，此外各項篩檢疑似異常者，補助交通費最高1000元，完成確立診斷再補助500元，最高可獲得3500元，預計4500人受惠，此外將在4、7、10月辦理抽獎，共130個獎項，只要完成篩檢者就可參加。

縣長張麗善表示，去（2025）年參與癌篩約15萬人，檢出異常者有6216人，完成確診者5088人，確診癌症325人，凸顯早期發現、後續追蹤的迫切性，呼籲設籍或居住雲林且符合資格民眾，務必參與公費補助健康檢查。

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