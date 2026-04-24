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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男性更年期讓你疲憊 網紅醫建議3食物

2026/04/24 17:55

日本泌尿科網紅醫師持田蔵表示，40歲以上的男性，若感到極度疲倦，很可能是男性更年期正在發生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

日本泌尿科網紅醫師持田蔵表示，40歲以上的男性，若感到極度疲倦，很可能是男性更年期正在發生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕年過40歲，接近50歲的男性，為了事業與家庭打拚時，經常忽略自身健康。日本泌尿科網紅醫師持田蔵在擁有29萬訂閱的頻道說明「男性更年期」以及建議多吃的飲食，獲得不少觀看。

持田蔵表示，40歲以上的男性，若感到極度疲倦、焦慮、缺乏動力或性功能下降，經常認為只是「年齡到了」或「天生如此」，但其實可能是因為睪固酮降低所致。持田蔵建議，想改善男性更年期，可以多吃3種食材。

菠菜：菠菜含有豐富的鎂，已被證實能幫助提升睪固酮。各種料理方式都可以。

雞蛋（特別是蛋黃）：蛋黃是合成睪固酮的優秀材料，包含膽固醇、維生素 D、鋅、硒與維生素 B 群。

持田蔵建議，每天可以吃 1 至 2 顆。同時，持田蔵建議在早餐食用，因為早晨是人體睪固酮濃度上升的時段，此時提供營養材料更有助於分泌。最後持田蔵建議，雞蛋類料理最好加熱煮熟再次（如水煮蛋、炒蛋）才安全。

持田蔵表示，蛋黃是合成睪固酮的優秀材料，建議一天吃1到2顆。示意圖。（圖取自freepik））

持田蔵表示，蛋黃是合成睪固酮的優秀材料，建議一天吃1到2顆。示意圖。（圖取自freepik））

青背魚：例如鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等等，便屬於此類。青背魚富含 Omega-3 脂肪酸（EPA 與 DHA），不僅能提升睪固酮，還能清潔血管、改善血液循環。建議每週攝取2至3次。

持田蔵建議可考慮購買水煮鯖魚罐頭等魚類罐頭，因為罐頭是在最新鮮的狀態下封存，油脂豐富，儲存與料理都非常方便。

持田蔵強調，身體與心理的變化（如焦慮、睡眠障礙、勃起功能障礙等）往往與飲食息息相關。透過在日常飲食中加入這三種食材，有助於從內部改善體質。

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