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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

男女免疫老化大不同 西班牙研究揭示關鍵生物差異

2026/04/24 14:53

研究發現，男女免疫系統老化過程存巨大差異。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

研究發現，男女免疫系統老化過程存巨大差異。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕男性和女性的免疫老化過程存在差異，這會影響疾病風險。西班牙1項基於數據的新研究揭示了關鍵的生物學差異，為更個人化的醫療保健提供支持。此研究發表在《自然．衰老》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，科學家早知道，男性通常更容易感染疾病和罹患多種癌症，而女性往往擁有更強的免疫防禦能力，對疫苗的反應也更好。但女性這種優勢並非沒有代價，更活躍的免疫系統也更容易出現功能失調，這有助於解釋為何大約80%的自體免疫疾病發生在女性身上。

男女這樣的差異如何隨時間演變一直是個謎。對此西班牙巴塞隆納超級計算中心（BSC-CNS）對近千名成年人整個成年期血液樣本進行分析。研究人員利用單細胞RNA定序技術，測量了超過100萬個血液細胞中約2萬個基因的活性。這種方法揭示了免疫系統的演變過程，並突顯了性別之間的明顯差異。

分析結果表明，女性隨著年齡增長，免疫系統的變化更為顯著，包括發炎性免疫細胞的增加。這或許可以解釋為什麼自體免疫疾病在女性中更為常見，以及為什麼某些發炎性疾病在停經後會加劇。

相較之下，男性免疫老化的整體變化較小。但研究人員觀察到某些具有白血病前期改變的血液細胞數量增加，這或許可以解釋為什麼某些血液癌症在老年男性中更為常見。

研究團隊表示，到目前為止大多數研究都是基於大量細胞的平均值來分析免疫系統，這使得人們難以捕捉衰老的漸進性影響。此研究透過逐個細胞分析和更大的樣本量，讓研究團隊能可靠地比較不同性別之間的差異。

研究團隊指出，有早期研究顯示免疫老化存在性別差異，但女性在研究中的代表性往往不足。此研究首次分析大量樣本，並實現了男女樣本的均衡分佈，這對於揭示男女差異至關重要。

研究團隊聲稱，將老化視為人群中統一的過程會忽略重要的生物學差異。認識到男性和女性免疫老化的差異，對於改善免疫健康和促進全民健康老化至關重要。

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