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英禁菸恐留後門 電子煙成破口！民團籲推「無菸品世代」

2026/04/24 14:27

台灣拒菸聯盟指出，支持「健康台灣」應推動「無菸品世代」。（台灣拒菸聯盟提供）

台灣拒菸聯盟指出，支持「健康台灣」應推動「無菸品世代」。（台灣拒菸聯盟提供）

〔記者羅碧／台北報導〕英國近日通過《菸草與電子煙法案》，規定2009年以後出生者終生不得購買紙菸，引發各界關注。對此，國內民間團體指出，該法雖以打造「無菸世代」為目標，但未全面納入電子煙等新型菸品，恐留下政策破口，呼籲台灣若要推動相關制度，應一次到位，朝「無菸品世代」邁進。

衛福部長石崇良昨（23）日表示，將請國民健康署進一步研議「世代禁菸」政策的可行性。台灣拒菸聯盟今（24）日發表聲明指出，英國做法僅限制傳統紙菸，卻未同步禁止電子煙、加熱菸與尼古丁袋等產品，可能讓青少年轉向使用其他尼古丁產品，反而形成新一代成癮族群。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，全球菸草產業早已轉型布局新型菸品市場，以菲利普莫里斯國際公司（PMI）為例，不僅同時生產紙菸與加熱菸產品，還在2017年投入資金成立「無煙世界基金會」，推動以電子煙替代紙菸的「減害」論述，實際上是延續尼古丁市場。她強調，若政策僅禁紙菸，恐反而讓業者將行銷重心轉向新型產品。

醫界也提出警示。高雄榮總家醫部醫師薛光傑表示，傳統紙菸燃燒會產生超過7000種化學物質，其中包含250種有害物質與93種致癌物；而電子煙與加熱菸同樣含有甲醛、乙醛、亞硝胺等毒性物質，對心血管與呼吸系統皆具危害，並非外界認為的「較安全替代品」。

台大醫院家醫部醫師郭斐然則指出，英國近年採取電子煙替代紙菸的策略後，青少年使用電子煙比例已有上升趨勢，11至17歲族群曾使用電子煙的比例，已由2020年的13.9%增加至2023年的20.5%。他直言，若僅限制紙菸而未涵蓋所有尼古丁產品，可能導致政策效果打折，甚至製造「電子煙世代」。台灣政府唯一選擇是推動真正「無菸品世代」（Tobacco-Free Generation），台灣要走自己的路。

家長團體同樣表達支持全面管制。國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，台灣目前已禁止電子煙，若未來推動「無菸世代」，應涵蓋所有已知與可能出現的新型菸品，包括加熱菸與尼古丁袋，才能真正避免年輕族群接觸成癮物質。

台灣拒菸聯盟強調，英國經驗已提供前車之鑑，台灣若要推動「健康台灣」願景，應採取更完整的制度設計，不僅是「無菸」，更應邁向「無菸品」，從源頭阻絕尼古丁依賴，確保下一代遠離菸害。

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