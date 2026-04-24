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戰鬥陀螺練到出事！20歲男手腕拉傷 醫：沒熱身恐變「傷兵」

2026/04/24 13:26

新店耕莘醫院骨科醫師李沅達提醒玩戰鬥陀螺，注意避免手部拉傷。（新店耕莘醫院提供）

新店耕莘醫院骨科醫師李沅達提醒玩戰鬥陀螺，注意避免手部拉傷。（新店耕莘醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕戰鬥陀螺近期迅速爆紅，各大百貨與玩具通路掀起搶購熱潮，不少大小朋友一玩就停不下來，骨科醫師提醒民眾，享受對戰樂趣之餘，「手腕熱身」同樣不可忽視，否則看似簡單的拉動動作，恐暗藏運動傷害風險。

天主教耕莘醫院骨科醫師李沅達指出，近期一名20多歲男性因手部疼痛難耐前來就醫，醫師進一步詢問後發現，該名男子近期迷上戰鬥陀螺，幾乎無時無刻反覆拉動發射器進行練習，由於長時間高頻率出力，加上缺乏適當放鬆與休息，最終導致手腕屈腕肌群與伸腕肌群出現拉傷情形。

李沅達表示，戰鬥陀螺雖屬娛樂性活動，但發射瞬間需仰賴手腕爆發力，若長時間重複相同動作，容易造成肌肉與肌腱過度使用，進而引發痠痛、拉傷，嚴重甚至可能影響日常生活功能。

李沅達建議，玩家在對戰前可先進行簡單的手腕伸展與熱身，遊玩過程中也應適度休息，避免長時間連續操作，若出現持續性疼痛、腫脹或無力等症狀，應儘早就醫檢查，以免延誤治療時機。

新店耕莘醫院骨科醫師李沅達提醒玩戰鬥陀螺，注意避免手部拉傷。（新店耕莘醫院提供）

新店耕莘醫院骨科醫師李沅達提醒玩戰鬥陀螺，注意避免手部拉傷。（新店耕莘醫院提供）

新店耕莘醫院骨科醫師李沅達提醒玩戰鬥陀螺，注意避免手部拉傷。（新店耕莘醫院提供）

新店耕莘醫院骨科醫師李沅達提醒玩戰鬥陀螺，注意避免手部拉傷。（新店耕莘醫院提供）

新店耕莘醫院骨科醫師李沅達提醒玩戰鬥陀螺，注意避免手部拉傷。（新店耕莘醫院提供）

新店耕莘醫院骨科醫師李沅達提醒玩戰鬥陀螺，注意避免手部拉傷。（新店耕莘醫院提供）

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