健康網》用餐前不只算熱量 營養師：「咀嚼」更重要

營養師羅晞蕾表示，很多上班族都很努力控制飲食，常常忽略「咀嚼」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人們多數時間，很認真減重，但是忘了一件基本的事情：咀嚼。營養師羅晞蕾於臉書粉專「晞蕾營養師的耕耘時光」表示，很多上班族都很努力控制飲食，少油、少糖、少澱粉，但常常忽略了一件很基本的事：咀嚼。

羅晞蕾經常注意到：很多人習慣一邊回訊息、一邊趕會議，10分鐘內就把一份餐吃完。羅晞蕾提醒，吃得太快，身體常常還來不及反應。咀嚼，不只是把食物咬碎而已，它會影響：消化吸收效率、飽足感的產生、血糖的穩定、甚至進食量的控制。

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研究也發現，進食速度較快的人，肥胖風險會增加約1.5到2倍，而放慢進食速度、增加咀嚼次數，有助於降低總攝取量，提升飽足感。

很多人不是吃太多，而是吃太快。羅晞蕾建議：先從「慢慢吃」開始。「讓自己在忙碌的日子裡，留一點時間，讓身體跟上你的節奏。」

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